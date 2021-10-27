Тепер місцева влада та батьки будуть нести відповідальність за те, щоб діти не отрималиі стресу від надмірної роботи. Закон набуде чинності з 1 січня 2022 року.

До теми Чому діти не хочуть робити домашнє завдання: 5 основних причин

За новим законом, школи мають скорегувати свої навчальні плани так, щоб більшість завдань учні виконували на уроках. Водночас домашніх завдань має бути менше.

Водночас батьки зобов’язані так розподіляти навантаження на дітей, щоб у них залишався час на відпочинок, творчість та спортивні заняття, але не на комп'ютерні ігри. Дорослих штрафуватимуть за ігрову залежність їх дітей.

Додамо, що система освіти Китаю вимагає, щоб учні складали іспити з наймолодшого віку, і також там є вступний іспит до університету у 18 років, де все визначає єдиний бал.

До слова, в Австралії в католицькій школі виник скандал через спідниці дівчат. Кількох восьмикласниць поставили на коліна і виміряли довжину їх спідниць. Школярок так принизили, бо вони нібито відволікають вчителів і хлопчиків.