У Китаї ввели для всіх учнів та студентів предмет "Думки Сі Цзіньпіна"

Китай вніс політичну ідеологію лідера країни Сі Цзіньпіна в свою національну навчальну програму. Цей предмет запровадять у школі та університетах. Чого навчатимуть дітей – читайте у статті.

Міністерство освіти Китаю вважає, що предмет "Думки Сі Цзіньпіна" допоможе підліткам затвердити марксистські переконання. Також працюють над включенням в навчальну програму таких тем, як партійне керівництво і освіта в галузі національної оборони.

До теми 8 шкільних предметів, які Україні варто запозичити з інших країн

Що будуть вивчати діти Китаю на таких уроках

Початкові школи будуть зосереджені на вихованні любові до країни, Комуністичної партії Китаю і соціалізму.

У середніх школах основна увага буде приділятися поєднанню досвіду і вивченню знань, щоб допомогти учням сформувати основні політичні судження і думки.

У коледжі буде більше уваги приділятися розвитку теоретичного мислення.

Відомо, що курс "Думки Сі Цзіньпіна" включає 14 основних принципів, що підкреслюють комуністичні ідеали, а також:

заклик до "повної та глибокої реформи";

обіцянку "гармонійного життя між людиною і природою";

принципи, що підкреслюють "абсолютний авторитет партії над народною армією" та важливість "однієї країни і двох систем".

Мета такого предмету – "виростити послідовників соціалізму на всебічній моральній, інтелектуальній, фізичній та естетичній основі". Керівні принципи включають трудову освіту, "щоб розвинути їх працьовитий дух", і освіту з питань національної безпеки.

Додамо, що ще у 2018 році вище керівництво Китаю закріпило "Думки Сі Цзіньпіна" в конституції. Відтоді курс поступово вводили у деяких університетах і серед політичних молодіжних крил, які проводять позакласні заходи в школах.

Що за "ідеї Сі Цзіньпіна" Це ідеологія лідера Китаю, яку закріпили у Конституції країни на з'їзді Комуністичної партії у 2017 році. По суті, це збірка ідей та заяв Сі Цзіньпіна щодо місця Китаю в історії, стратегічної конкуренції з капіталістичними державами та роботи з впровадження комунізму.



До слова, у квітні цього року Міністерство освіти Китаю наказало прибрати з бібліотек шкіл літературу, яка прославляє ідеї Заходу. Влада вважає, що замість цього учні мають зосередити увагу на ідеях генсекретаря Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна.