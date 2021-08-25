У Китаї ввели для всіх учнів та студентів предмет "Думки Сі Цзіньпіна"
Джерело:BBC
Китай вніс політичну ідеологію лідера країни Сі Цзіньпіна в свою національну навчальну програму. Цей предмет запровадять у школі та університетах. Чого навчатимуть дітей – читайте у статті.
Міністерство освіти Китаю вважає, що предмет "Думки Сі Цзіньпіна" допоможе підліткам затвердити марксистські переконання. Також працюють над включенням в навчальну програму таких тем, як партійне керівництво і освіта в галузі національної оборони.
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Що будуть вивчати діти Китаю на таких уроках
- Початкові школи будуть зосереджені на вихованні любові до країни, Комуністичної партії Китаю і соціалізму.
- У середніх школах основна увага буде приділятися поєднанню досвіду і вивченню знань, щоб допомогти учням сформувати основні політичні судження і думки.
- У коледжі буде більше уваги приділятися розвитку теоретичного мислення.
Відомо, що курс "Думки Сі Цзіньпіна" включає 14 основних принципів, що підкреслюють комуністичні ідеали, а також:
- заклик до "повної та глибокої реформи";
- обіцянку "гармонійного життя між людиною і природою";
- принципи, що підкреслюють "абсолютний авторитет партії над народною армією" та важливість "однієї країни і двох систем".
Мета такого предмету – "виростити послідовників соціалізму на всебічній моральній, інтелектуальній, фізичній та естетичній основі". Керівні принципи включають трудову освіту, "щоб розвинути їх працьовитий дух", і освіту з питань національної безпеки.
Додамо, що ще у 2018 році вище керівництво Китаю закріпило "Думки Сі Цзіньпіна" в конституції. Відтоді курс поступово вводили у деяких університетах і серед політичних молодіжних крил, які проводять позакласні заходи в школах.
Що за "ідеї Сі Цзіньпіна"Це ідеологія лідера Китаю, яку закріпили у Конституції країни на з'їзді Комуністичної партії у 2017 році. По суті, це збірка ідей та заяв Сі Цзіньпіна щодо місця Китаю в історії, стратегічної конкуренції з капіталістичними державами та роботи з впровадження комунізму.
До слова, у квітні цього року Міністерство освіти Китаю наказало прибрати з бібліотек шкіл літературу, яка прославляє ідеї Заходу. Влада вважає, що замість цього учні мають зосередити увагу на ідеях генсекретаря Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна.