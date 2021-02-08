Міністерство освіти Китаю прийняло рішення заборонити учням початкової та середньої школи користуватися мобільними телефонами на уроках. Відтепер діти не можуть без письмової згоди батьків принести смартфон у школу.

Учителів також просять не надсилати домашні завдання учням на телефон. А батькам радять спілкуватися з дітьми впродовж дня громадськими телефонами.

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Чому в Китаї заборонили телефони в школах

Влада Китаю вважає, що мобільні телефони негативно впливають на підлітків. Тому вони прийняли таке рішення.

Натомість там сподіваються, що заборона телефонів захистить зір молоді і покращить їхню зосередженість на навчанні. Адже, згідно з даними, 74% молодих людей до 18 років отримують доступ до інтернету саме через смартфони.

Як до цього поставилися китайці? Китайське видання Global Times пише, що більшість користувачів в інтернеті погодилися з рішенням влади.

Водночас BBC вказує, що рішення міністерства освіти Китаю викликало дискусії. Дехто вважає, що діти можуть використовувати свої смартфони поза навчанням, що теж впливатиме на їхнє здоров'я.

Також критикують рішення щодо заборони надсилати домашні завдання через смартфон. Так, один викладач розповів, що діти отримують багато домашніх завдань, тому було зручно використовувати для цього гаджети.

В яких ще країнах забороняють смартфони під час навчання

У 2018 році у Франції учням шкіл, ліцеїв та коледжів заборонили на уроках та перервах користуватися гаджетами, які мають доступ до інтернету. Але це рішення не стосувалося дітей з інвалідністю та учнів, які використовують смартфони для освіти.

У Великій Британії також частково заборонили користуватися телефонами у школах. Йдеться про учнів початкових класів, бо вважають, що в цьому віці є вищий ризик набути інтернет-залежність. Наприклад, у одному коледжі Англії учням від 10 років телефони видають лише двічі на тиждень, а з 11 — чотири рази на тиждень.

Додамо, що в Україні немає загальнонаціональної заборони на використання смартфонів у школах. Ще у жовтні 2020 року депутати пропонували ввести таке правило, але згодом відповідний законопроєкт зняли з розгляду.