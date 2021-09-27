У Китаї почали чіпувати форму школярів: навіщо це роблять

Початкова школа в Чжухаї, на півдні Китаю, почала вбудовувати мікрочіпи в одяг школярів. Все заради того, щоб вчителі та батьки можуть відстежити точне місце розташування дітей. Система також дозволяє спілкуватися з учнями.

Тепер батьки можуть в режимі реального часу стежити, як довго вони знаходяться в їдальні або туалеті. Якщо ж учень потрапляє в "небезпечну зону", система відправляє попередження вчителям і батькам.

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Ця система також дозволяє їм спілкуватися з дітьми, оскільки чіп автоматично підключається до системи обміну повідомленнями.

Зазначимо, що таку ініціативу у суспільстві сприйняли неоднозначно. Деякі вважають, що Китай занадто далеко зайшов з системою електронного спостереження і порівнюють таке нововведення з електронним браслетом.

Окрім того, останнім часом в Китаї безліч скандалів, пов'язаних з умовами навчання дітей, з випадками фізичного насильства, а також прогулюванням школярами занять.

До слова, в Ізраїлі випустили розпорядження про заборону вчителям і вихователям садочків без сертифіката Green Pass навчати дітей і отримувати зарплату. Невакциновані педагоги також не можуть викладати дистанційно.