Відсторонена вчителька ходить до школи

Директорка Олександрійського колегіуму Наталія Малишева каже, що вчителька ходить на уроки, знімає це на відео і викладає у соцмережу.

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З 8 листопада до роботи допускають лише тих освітян, які мають сертифікат про вакцинацію або довідку, що не можуть отримати щеплення від COVID-19 через стан здоров’я.

Проте вчителька Олександрійського колегіуму Лариса Лисюк і далі приходить до школи. Вона вважає, ця вимога про обов’язкову вакцинацію порушує її права.



Вчителька Лариса Лисюк / Фото "Суспільне"

На питання, чому вчителька знаходиться в класі, вона відповідає так: "Де написано, що я не можу знаходитись в класі?”.

Відсторонена від чого? Від роботи, а від робочого місця не відсторонена. Від робочого місця мене не можуть відсторонити, я сиджу на робочому місці. Я не маю права? Я вже втратила за ці 10 днів гроші. Мені їх ніхто не заплатить,

– каже Лариса Лисюк.

Вчитель Сергій Ковбасюк додає, що відсторонена від роботи колега, приходила на його урок. За його словами, вона не проводила урок, але хотіла бути присутньою на занятті, знімала все на відео та не реагувала на зауваження.

Скільки вчителів відсторонили

В Олександрійському колегіумі працюють 98 вчителів, троє з них – відстороненні. Проте двоє вчителів минулого тижня намагалися проводити уроки. Вони заходять на уроки, де є заміна, фільмують все, виставляють в соцмережі, намагаються коментувати.

За словами директорки, у школу відстороненим вчителям не забороняють заходити.

Начальник управління освіти Олександрійської міської ради Олександр Авраменко каже, що звільнити вчителя через невакцинацію неможливо і це – незаконно.

Єдине, що директор може зробити – це відсторонити вчителя. Навіть не можемо цих вчительок не допустити у школу, в нас немає такого механізму дій. Знаходиться на уроці – це незаконно, тоді ми звертаємось до поліції,

– додав він.

Начальник відділу превенції Олександрійського відділу поліції розповів, за два тижні директорка шість разів зверталась у поліцію.

Як покарають вчительку

Правоохоронці, які приїздять на виклик до школи, можуть не лише скласти протокол, а й припинити правопорушення – тобто вони можуть фактично вивести людину за межі закладу.

У поліції кажуть, що вчительці загрожує адміністративна відповідальність в розмірі 17 тисяч гривень. Натомість якщо вона буде повторно притягнута до адміністративної відповідальності протягом року – педагогиня заплатить 34 тисяч гривень.

Справу щодо порушення карантинних норм олександрійською вчителькою поліцейські передали в Олександрійський міськрайонний суд. Лариса Лисюк своє відсторонення від роботи планує оскаржувати у суді.

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Адвокат Олексій Суткевич вважає, права відсторонених вчителів в даному випадку не порушують.

"Держава в умовах пандемії, епідемії має право обмежувати ті чи інші права людей. Фактично, держава визначає те, що безпека загальносуспільна має більший пріоритет, ніж право особи на захист своїх персональних даних. Держава не змушує вакцинуватися, вона встановлює обмеження для людей", – каже він.

До слова, з 8 листопада в Україні відсторонюють від роботи вчителів, які відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу. Так, станом на 18 листопада вже відсторонили понад 3,4 тисячі освітян. Деталі – читайте у статті.