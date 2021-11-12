Водночас, відповідно до змін постанови уряду, з 8 листопада усі чиновники та педагоги, які не вакцинувались від COVID-19, повинні бути відсторонені від виконання своїх обов'язків.

До теми Школи повинні працювати очно, адже там відсторонили всіх невакцинованих вчителів, – Шмигаль

Вчителі ходили на роботу, попри відсторонення

Дирекція колегіуму проінформувала педпрацівників належним чином та видала наказ про відсторонення від роботи. Проте вчителі продовжували викладати у закладі.

Конфлікт намагалися розв'язати навіть через управління освіти, але жодних результатів це не принесло. Тому директор та працівники управління освіти викликали поліцію.

У соцмережі з'явилося відео, де вчителька історії Лариса Лисюк під час уроку спілкується з поліцейськими, які прийшли скласти на неї адмінпротокол. Педагогиня продовжувала ходити на роботу попри те, що відсторонена.

Дивіться відео конфлікту з вчителькою:



Зі слів самої жінки, директор не приносив їй наказ про відсторонення. Водночас ще 9 листопада Лисюк опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці фото цього наказу.

Одержали наказ. Прикро, що поняття про трудові правовідносини у керівника відсутнє. Дякую дуже за проявлення людської сутності та совісті, чи їх приспаності, чи ..... За мою педагогічну діяльність ще жоден директор до такого не вдавався. Щось їх зупиняло,

– написала вона.

Поліція склала адмінпротоколи на вчителів

Як пояснили в поліції, наряд навідувався до колегіуму неодноразово:

Директор і представники управління освіти викликали наряд. Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали,

– зазначив начальник Олександрійського відділу поліції Володимир Хвостов.

Зазначимо, що станом на 10 листопада майже 10 тисяч працівників закладів освіти відсторонені від роботи через відсутність вакцинації. Наразі Київщина у топі областей, які відсторонили найбільше працівників закладів освіти. В області відсторонили майже 800 вчителів.

Скільки невакцинованих вчителів відсторонили по областях:

Рівне – понад тисячу нещеплених працівників освіти (338 з садочків, 914 – зі шкіл, 250 – з вишів).

Одеса – 850 працівників закладів освіти.

Львів – понад три сотні невакцинованих працівників шкіл.

Чернівці – 378 нещеплених освітян.

Ужгород – понад 50 невакцинованих учителів.

Харків – 105 нещеплених вчителів та 32 працівників дитячих садків.

Дніпро – 99 працівників шкіл міста.

Чернігів – 218 невакцинованих освітян.

Вінниця – 130 невакцинованих освітян (серед них 52 – працівники дитсадків, а 78 – вчителі)

Волинь – 995 невакцинованих працівників (зокрема – 348 вихователі та 647 працівників шкіл).

Кропивницький – понад півсотні освітян (зокрема, 36 вчителів та 17 вихователів).

Черкаси – понад пів тисячі працівників освіти (з них 60 вихователів, 171 вчитель, 17 педагогів позашкілля).

Суми – 20 працівників шкіл та 10 працівників садочків.

Миколаїв – 525 людей (з них – 502 працівники шкіл, 20 працівників з інтернатів).

Запоріжжя – 584 невакцинованих освітян.

Зазначимо, що дані про відсторонення працівників були оприлюднені станом на 8 листопада. Тож за три дні вони могли змінитися – вчителі за цей час мали можливість зробити одну дозу вакцинації проти COVID-19.

Коли відсторонені вчителі зможуть повернутися до роботи? Як тільки освітяни вирішать ситуацію з імунізацією (вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли), то вони зможуть повернутися до роботи.

До слова, на Рівненщині понад тисячу працівників шкіл відсторонили від роботи через відсутність сертифікату про щеплення від коронавірусу. Чому освітяни не хочуть вакцинуватися та у в яких громадах області вакцинували всіх працівників – читайте у статті.