На Кіровоградщині невакциновані вчителі розповідають про сатану та зривають уроки

Невакцинованих вчителів Олександрійського колегіуму на Кіровоградщині відсторонили від роботи. Проте педагоги і далі ходять до школи, де принижують колег, зривають їх уроки та розповідають про сатану.

Про це розповіла директорка колегіуму Наталія Малишева. За її словами, у закладі освіти відбувається психологічний булінг.

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Зокрема, відсторонена від роботи вчителька Лариса Лисюк навіть налаштувала дітей, щоб вони заважали проводити уроки вчителів на заміні.

Також в нашій школі з’явилася невідома жінка, яка називає себе юристкою та представницею інтересів відсторонених вчителів, яка також присутня на уроках,

– додала Наталія Малишева.



Навчально-виховний комплекс "Олександрійський колегіум"

З чого почався конфлікт з вчителями

Конфлікт у навчальному закладі почався з того, що керівництво викликало до школи поліцію, щоб зупинити урок вчительки історії Лариси Лисюк, яка була відсторонена від роботи через відсутність вакцинації проти COVID-19.

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Вчителька заявила, що ніякого наказу не бачила та назвала представників поліції "злочинним угрупуванням".

Директорка наголосила, що наразі відсторонені вчителі продовжують ходити до школи. Вони навіть відвідують уроки, на яких їх тимчасово замінюють колеги, знімають це на відео, викладають в соцмережі та ведуть прямі ефіри.

Наталія Малишева говорить, що відсторонені вчителі зневажливо ставляться до колег та керівництва школи та обзивають їх образливими словами.

Керівництво навчального закладу викликало поліцію двічі. Вперше правоохоронці прийшли на урок, який проводила Лариса Лисюк. Вдруге – коли до школи прийшла правозахисниця.

А що нам було робити? Силоміць витягти вчительку з уроку ми не можемо. Кажемо, вийдіть, вона не виходить. Кажемо, надіньте маски, вони кажуть, що це – намордник. Що я ламаю їхню волю та втягнута в експерименти над людьми,

– каже директорка.

За її словами, вчителі розповідають "то про Бога, то про сатану". А нещодавно навіть заявили, що подали до суду на директорку, колишнього мера міста та на 5 президентів України за "підробку державного гербу".

Наталія Малишева каже, що такі дії заважають освітньому процесу, більше того – в конфлікт втягують дітей та батьків.

Скільки вчителів відсторонили в Олександрійському колегіумі? Директорка відповіла, що наразі в навчальному закладі через відсутність щеплень відсторонено від роботи 5 людей: 3 вчителів та 2 технічних працівників.

Сама вчителька Лариса Лисюк разом зі своєю представницею Рімою Циганок повідомляє про те, що 18 листопада їх не допустили до школи.

Вона звинувачує директорку в тому, що через її наказ про відсторонення вона може померти "голодною смертю". За її словами, вона намагається захистити себе та своє право на позицію відмовитися від вакцинації.

Чому вакцинуватися важливо? В Україні продовжують помирати люди через коронавірус. Так,



Окрім того, за добу в Україні виявили 20 050 нових хворих на COVID-19, серед них 1 555 дітей. Додамо, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 304 058 людей, померли, на жаль, 80 231 інфікованих. В Україні продовжують помирати люди через коронавірус. Так, впродовж минулої доби , 18 листопада, COVID-19 забрав життя ще 725 людей.Окрім того, за добу в Україні виявили 20 050 нових хворих на COVID-19, серед них 1 555 дітей. Додамо, що за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 304 058 людей, померли, на жаль, 80 231 інфікованих.



До слова, станом на ранок 18 листопада принаймні однією дозою вакцини щеплено 96,1% працівників шкіл. Водночас повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 544 тисяч працівників шкіл (84%).

Де вакциновано найменше вчителів? Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян й надалі залишаються Рівненська, Тернопільська та Закарпатська області (у всіх регіонах вакциновано менше 10% вчитедів двома дозами).