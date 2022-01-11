Виконуюча обов'язки керівника управління освіти Лариса Сачевська розповіла, що дітей вирішили перевести на дистанційку через холодні класи.

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Як тільки у школі стане тепліше – учні повернуться за парти.

Температурна норма, за якої діти можуть піти до школи, 17 – 18 градусів. Показники вимірюють щодня два рази,

– уточнила Лариса Сачевська.

За її словами, наразі у Світловодську працюють 11 закладів освіти та чотири філії. В них навчаються 4789 учнів.

До слова, у Харківській області вісім шкіл перевели на дистанційне навчання через ожеледицю. Школярі змушені кілька днів навчатися в онлайн-режимі. Очікується, що за парти діти сядуть з 12 січня.