Кинув Гарвард, але диплом йому таки вручили через 30 років: що відомо про освіту Білла Гейтса

Співзасновник Microsoft і один найбагатших людей світу Білл Гейтс почав займатися програмуванням ще у середній школі. Згодом він вступив до Гарвард, проте не закінчив його.

Білл Гейтс вступив до Гарварду на юридичний. Проте вже через два роки майбутній мільярдер покинув університет. А через понад 30 років все одно отримав диплом.

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Програмування у школі

Білл Гейтс народився Сіетлі у заможній сім'ї. Його батько Білл Гейтс-старший був успішним юристом – він заснував юридичну фірму Shidler McBroom & Gates та очолював колегію адвокатів округу Сіетл Кінг та штату Вашингтон.

Мати Мері Максвелл Гейтс була першою жінкою, яка увійшла до Національного виконавчого комітету міжнародної мережі зі збору коштів на благодійність United Way of America.



Тож, Білл Гейтс зростав ботаніком з підприємницькою жилкою. Вже у 11 років він підписав свій перший контракт – про оренду у сестри бейсбольної рукавички за 5 доларів.

Програмуванням майбутній співзасновник Microsoft став захоплюватися рано, ще в середній школі. Його першою програмою стала гра в хрестики-нулики, яка дозволяла грати проти комп'ютера.

У 1968 році Гейтс познайомився з Полом Алленом, який також любив комп’ютери та навчався у цій школі. Разом вони розробили для школи програму, яка формувала розклад уроків. За роботу учням заплатили 500 доларів.



Білл Гейтс з Полом Алленом

Вже у 17 років разом Білл разом із Полом заснували свою першу компанію Traf-O-Data. Вони розробили лічильники трафіку на базі процесора Intel 8008 та заробили на цьому 20 тисяч доларів.

Вступ до Гарварду

У випускному класі Білл Гейтс набрав майже максимальний результат із тесту SAT – 1590 балів з 1600 і вступив до Гарварду. Він вибрав факультет права, але зосередився на математиці та комп'ютерних науках.

Якось професор комп'ютерних наук Гордона Маккея Гаррі Льюїс поставив студентам математичне задачу: Уявіть, що ви працюєте в ресторані, і у вас є кухар, який пече панкейки швидко, але неакуратно. Всі вони різного розміру, а відвідувачі хотіли б бачити акуратну стопку у вигляді пірамідки з найбільшим панкейком унизу та найменшим – зверху.

Питання було таке: якщо у вас є N панкейків та одна лопатка, щоб їх перевертати, яку мінімальну кількість переворотів потрібно зробити, щоб розсортувати панкейки.

За день-два другокурсник Гейтс прийшов до професора з рішенням. Алгоритм виявився найефективнішим розв'язанням задачі. Його покращили аж через 30 років, і то лише на 1%.

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Поворотним для Білла Гейтса став 1975 рік, коли Пол Аллен показав другу статтю в журналі Popular Electronics про розроблений компанією MITS Altair 8800 – перший комерційно успішний персональний комп'ютер.

Цього року, через два роки після вступу, Білл Гейтс залишив Гарвард. Він пішов, щоб створити Microsoft – компанію, яка змінила світ.

Диплом – теж успіх

Батьки підтримали рішення Білла покинути Гарвард, оскільки бачили, що він хоче відкрити власну компанію. Сам він пояснив це так: "Якби щось не склалося, я завжди міг повернутися до навчання. Офіційно я був у відпустці".

До навчання в університеті він так і не повернувся, а от диплом все одно отримав. Так, у 2007 році в Гарварді вирішили, що дуже хочуть бачити співзасновника Microsoft серед своїх випускників – і вручили диплом.

Ми визнаємо, що найвідоміший студент Гарварду випуску 1977 року ніколи не закінчував університет. Але поки його однокурсники гризли граніт науки, він замислював революцію, яка започаткувала еру персональних комп'ютерів,

– сказав тодішній ректор університету Стівен Хайман.

Коли 51-річний Гейтс отримував диплом, його обличчя сяяло від радості. "Я чекав більше 30 років, щоб сказати – тато, я завжди був впевнений, що повернуся і отримаю ступінь", – сказав Гейтс під час церемонії.



Білл Гейтс отримав диплом Гарварду / Фото Getty Images

І пожартував щодо переваг, які дасть йому диплом: "Наступного року я збираюся змінити роботу, і буде чудово, що у мене в резюме буде пункт про вищу освіту".

У промов Білл Гейтс багато говорив про те, як багато дало йому навчання у Гарварді. Він відвідував безліч курсів, на які навіть не записувався.

Чому Гарвард такий популярний

Гарвардський університет (Harvard University) – один з топових вишів США та світу, заснований у 1636 році. Він входить до Ліги плюща – асоціації восьми найстаріших приватних університетів. Це елітні вищі навчальні заклади, які дають студентам величезні можливості і в освіті, і в кар'єрі.



Гарвард / Фото studylab

Гарвардський університет, за даними Forbes за 2021 рік, посідав перше місце серед вишів країни за кількістю мільярдерів серед випускників.

Декілька фактів про Гарвард:

розташований у науковому містечку Кембрідж у штаті Массачусетс;

там навчаються близько 21 тисяч студентів;

на території кампусу є наукові лабораторії світового рівня, спортивні центри, декілька музеїв, бібліотеки, кафе, клуби;

університетська бібліотека Гарварда – найбільша академічна бібліотека світу з понад 20 млн книг;

до складу Гарварда входять 10 автономних факультетів (або шкіл) із дипломними програмами;

щороку виш витрачає на дослідницьку діяльність понад 1,1 мільярда доларів.

Серед випускників Harvard University:

8 американських президентів;

161 лауреат Нобелівської премії;

48 призерів Пулітцерівської премії.

Гейтсу вдалося досягти неймовірних висот – і як розробнику, і як підприємцю. Вперше співзасновник Microsoft увійшов до списку найбагатших людей світу Forbes у 1987 році, і багато років його очолював.

До слова, 2021 рік став чи не найтривожнішим для засновника Microsoft. Білл Гейтс пережив розлучення з дружиною Меліндою, з котрою провів у шлюбі майже 25 років. Він передав ексдружині значну частку активів (приблизною вартістю 5,6 мільярда доларів), через що вперше за 30 років не потрапив до трійки лідерів рейтингу найбагатших американців Forbes.