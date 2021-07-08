Актив школи став авторами одразу трьох проєктів, які перемогли у "Шкільному громадському бюджеті 2020". Проєкт "School Art-28" уже реалізували, тож на муралі школи з'явилась емблема та лозунг навчального закладу "Мрій! Розвивайся! Дій!".

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Два наступних проєкти

Наразі планують реалізувати ще два проєкти, один з яких великий – молодіжний коворкінг центр, а інший малий – кінотеатр просто неба.

Коворкінг центр

Великий проєкт, на думку директорки школи Лілії Вавринів, дозволить об'єднати роботу громадських організацій з учнями та жителями мікрорайону. Реалізація задуму стане прикладом партнерських відносин між школою та громадою.

Формування громадянської компетентності не обмежується одним лише шкільним подвір'ям,

– зазначає Лілія Вавринів.

Особливістю центру стане те, що на другому поверсі облаштують парник, де діти навчатимуться соціальному підприємництву та розвиватимуть навички фінансової грамоти. Поруч з приміщенням, згідно з проєктом, розташується відкрита тераса.

На другому поверсі приміщення з'явиться парник / Фото Тернопільська міська рада

Кінотеатр просто неба

У тернопільській школі вже кілька років діє клуб документального кіно. З метою залучення більшої кількості учнів до перегляду документальних фільмів, у внутрішньому дворику навчального закладу відкриють кінотеатр просто неба.

Локація також слугуватиме місцем для проведення уроків, відпочинку, зустрічей, організації зборів, концертів, презентацій тощо.

Тернопільські учні переглядатимуть документальні фільми просто неба / Фото Pexels