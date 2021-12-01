Кінець саботажу: у школі на Рівненщині нова директорка почне відстороняти вчителів

У бунтівній школі Степангорода на Рівненщині тепер зможуть відстороняти від роботи нещеплених вчителів. Днями там призначили нову директорку.

Це означає, що після місяця саботажу тепер керівниця школи може відсторонити невакцинованих працівників. Про призначення повідомив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

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Саботаж невакцинованих вчителів у школі

У школі села Степангород на Рівненщині зараз навчається понад 600 дітей, працюють у закладі – 83 працівники. Але станом на 25 листопада щеплення від коронавірусу зробили лише шестеро:

4 педагоги;

2 техпрацівники.

Додамо, що регіон перебуває у червоній зоні з 23 жовтня. Тож без обмежень там могли працювати лише школи, де 100% колективу отримали обидві дози вакцини.

Крім того, 8 листопада набув чинності наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації. Тож усіх невакцинованих працівників закладу мали б відсторонити від роботи. Але у школі Степангорода вчителі саботували постанову уряду і наказ МОЗ.

Під усунення підпадала і колишня директорка – вона теж не зробила щеплення. Вона продовжила декретну відпустку, а усі, кому пропонували замінити її – відмовились.

Ніхто не хотів брати на себе обов'язки директора. І поки керівника не було, нещеплені вчителі продовжили навчати дітей очно, бо не було кому видати наказ про усунення. Там не захотіли навіть перейти на дистанційку. Вчителі погодились на компроміс – за свої гроші двічі на тиждень робити експрес-тести на COVID-19.

У школі призначили нову директорку

Наразі у місті понад 2 тисячі активних хворих на COVID-19. За останню добу, 30 листопада, зареєстровано 78 нових випадків захворювання на коронавірус серед рівнян, померли – троє осіб. Загалом в Рівненській області за добу захворіли 485 людей.

Врешті таки знайшлась сміливиця, яка погодилась взяти на себе обов'язки директорки.

Визначено людину, яка має авторитет у колективі, практично підтримано кандидатуру керівника колективом, батьківським комітетом. Є наказ про призначення і я переконаний, що ситуація налагодиться,

– повідомив Тимошко.

Наказ про призначення на посаду директора школи вже видали. В управлінні освіті кажуть, що це – одна з працівниць школи. Вона має стати до обов'язків 2 грудня.

Після цього нова керівниця закладу має з'ясувати, хто з колективу має протипоказання до вакцинації, хто вже щепився, хто перехворів на коронавірус, а кого – треба відсторонити через відмову чи ухиляння від вакцинації.

До слова, суд на Волині протягом 9 днів зареєстрував від працівників освіти 10 позовних заяв на своїх роботодавців. Вчителі просять визнати незаконним та скасувати наказ про відсторонення. Деталі – читайте за посиланням.