Це означає, що після місяця саботажу тепер керівниця школи може відсторонити невакцинованих працівників. Про призначення повідомив заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

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Саботаж невакцинованих вчителів у школі

У школі села Степангород на Рівненщині зараз навчається понад 600 дітей, працюють у закладі – 83 працівники. Але станом на 25 листопада щеплення від коронавірусу зробили лише шестеро:

4 педагоги;

2 техпрацівники.

Додамо, що регіон перебуває у червоній зоні з 23 жовтня. Тож без обмежень там могли працювати лише школи, де 100% колективу отримали обидві дози вакцини.

Крім того, 8 листопада набув чинності наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації. Тож усіх невакцинованих працівників закладу мали б відсторонити від роботи. Але у школі Степангорода вчителі саботували постанову уряду і наказ МОЗ.

Під усунення підпадала і колишня директорка – вона теж не зробила щеплення. Вона продовжила декретну відпустку, а усі, кому пропонували замінити її – відмовились.

Ніхто не хотів брати на себе обов'язки директора. І поки керівника не було, нещеплені вчителі продовжили навчати дітей очно, бо не було кому видати наказ про усунення. Там не захотіли навіть перейти на дистанційку. Вчителі погодились на компроміс – за свої гроші двічі на тиждень робити експрес-тести на COVID-19.

Коронавірус у Рівному! Наразі у місті понад 2 тисячі активних хворих на COVID-19. За останню добу, 30 листопада, зареєстровано 78 нових випадків захворювання на коронавірус серед рівнян, померли – троє осіб. Загалом в Рівненській області за добу захворіли 485 людей.

У школі призначили нову директорку

Врешті таки знайшлась сміливиця, яка погодилась взяти на себе обов'язки директорки.

Визначено людину, яка має авторитет у колективі, практично підтримано кандидатуру керівника колективом, батьківським комітетом. Є наказ про призначення і я переконаний, що ситуація налагодиться,

– повідомив Тимошко.

Наказ про призначення на посаду директора школи вже видали. В управлінні освіті кажуть, що це – одна з працівниць школи. Вона має стати до обов'язків 2 грудня.

Після цього нова керівниця закладу має з'ясувати, хто з колективу має протипоказання до вакцинації, хто вже щепився, хто перехворів на коронавірус, а кого – треба відсторонити через відмову чи ухиляння від вакцинації.

До слова, суд на Волині протягом 9 днів зареєстрував від працівників освіти 10 позовних заяв на своїх роботодавців. Вчителі просять визнати незаконним та скасувати наказ про відсторонення. Деталі – читайте за посиланням.