Уроки на відкритому повітрі: Фіданян розповіла, яким буде останній місяць навчання у Києві

Учні у столиці повертаються до очного навчання – вже з 5 травня відкриваються школи. І оскільки в цей період на вулиці вже доволі тепло, уроки будуть впроваджувати на відкритому повітрі заради безпеки дітей.

Директорка Департаменту освіти й науки КМДА Олена Фіданян розповіла, що очікує на учнів після послаблення карантину та яким буде останній місяць навчального року.

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Уроки на відкритому повітрі

Вона наголосила, що у травні діти за розкладом будуть приходити до закладів освіти. Але всі входи до шкіл будуть розподілені за певними класами. Ця традиція у Києві діє цілий навчальний рік.

За її словами, у школах також дотримуватимуться усіх вимог щодо санітарного регламенту, зокрема обов’язкове – дезінфекція та миття рук, провітрювання приміщень за графіком тощо.

І ще – сподіваємося, що погода буде нас радувати, бо ми знову будемо впроваджувати уроки на відкритому повітрі. Це уроки, які були впроваджені ще в 60-ті роки відомим педагогом Василем Сухомлинським,

– розповіла Фіданян.

Директорка Департаменту освіти й науки додала, що за можливості та потреби частина класу може навчатися на вулиці.

До прикладу, з природознавства, біології чи навіть малювання – діти можуть винести мольберти на вулицю. Тож, можна використовувати шкільні вуличні простори для проведення уроків.

“Багато шкіл у нас уже навіть мають приміщення, які мають навіси, і куди можна вийти і працювати. Або мають внутрішні шкільні подвір’я обладнані, – додала вона”.

Чи будуть продовжувати навчання влітку

Фіданян наголосила, що у Києві не будуть продовжувати навчання улітку, тому що його не зупиняли.

За її словами, продовжувати навчання у Києві не має потреби. Навчальний рік не подовжено до 1 липня. Просто червень є іншим місяцем роботи для освітян – у вчителів починається доволі непроста робота, коли треба:

провести оцінювання,

заповнити всю документацію,

перенести оцінки з журналу до особової справи,

провести декілька педагогічних рад,

провести ЗНО для випускників тощо.

Що у Києві планують для випускників

Фіданян зауважила, що максимальне тижневе навантаження на учня 11 класу – 36 годин. Це забагато і виснажливо. Тому у столиці вирішили зменшити навантаження для випускників.

Так, навчання з певних предметів буде об’єднаним і пройде у проєктних роботах.

Наприклад, з декількох предметів одинадцятикласники зроблять проєкт, і за це отримують оцінку з декількох предметів. Це дозволяє зменшити кількість обов’язково відвідуваних уроків, а навантаження може становити 12 годин на тиждень,

– наголосила Фіданян.

Як будуть зараховувати учнів до перших класів

Також директорка Департаменту освіти розповіла, що уже не перший рік у Києві до перших класів учнів приймають відповідно до порядку.

Але цього року скасували прийом до перших класів через конкурсні випробування. "Їх більше не існує, за кожним закладом освіти закріплена територія обслуговування. Але батьки мають право вибору", – додала вона.

За словами Фіданян, до кожної школи у Києві будуть прийняті заяви і документи для зарахування. Але спочатку приймуть усіх тих, хто є на території обслуговування, і після них почнеться прийом на вільні місця.

Кого ще будуть першочергово приймати до першого класу:

дітей, чиї брати чи сестри вже навчаються в цій школі;

дітей працівників закладу освіти;

дітей із садочків, які входять до структури школи.

До слова, у Києві з суботи, 1 травня, послаблять карантин. Зокрема, відновить роботу транспорт та запрацюють заклади харчування, а навчальні заклади запрацюють з 5 травня.