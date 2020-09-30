Ким українці хотіли стати у дитинстві та чи здійснилися їхні мрії: цікаве опитування
В дитинстві нам здається, що все до снаги, і саме в цей час з’являються різні найсміливіші мрії, зокрема і про майбутню професію. Цікаво, що одними з найпопулярніших професій, ким мріють стати діти, є вчитель, лікар та зірка кіно чи музики.
Експерти видання grc.ua дослідили, ким же хотіли стати в юному віці користувачі їхнього порталу та чи здійснились їхні мрії.
Цікаво Як зрозуміти, яку професію обрати: корисні поради
Ким українці хотіли стати у дитинстві
Цікаво, що у список найбажаніших професій серед дітей потрапити такі:
- вчитель (27%)
- лікар (15%)
- бізнесмен (11%)
- кінозірка (10%)
- журналіст, музикант і письменник (по 8%)
- дизайнер (7%)
- модельєр, ветеринар, художник (по 5%)
- спортсмен, поліцейський, водій (по 3%)
- шеф-кухар (2%)
- адвокат, дипломат (по 1%).
Зазначимо, що професія пожежника, про яку досить часто згадують закордонні учасники у схожих дослідженнях, у переліку дитячих мрій серед українців не фігурує.
Найпопулярніші професії з дитячих мрій / Фото grc.ua
Чи здійснилися мрії дітей щодо професії
Своїх мрій досягнула невелика частина опитаних. До слова, понад третина респондентів (37%) навчалася самостійно, а чверть (25%) навіть вступила на навчання до ВНЗ за спеціальністю мрії. Ще 15% відвідували спеціалізовані школи та курси, а 34% опитаних нічого не робили для своєї мрії.
Зазначимо, що лише 9% респондентів зізналися, що теперішня їхня робота – це втілення дитячої мрії. Серед них представники таких професійних сфер: топ-менеджмент, адміністративний персонал, медицина, мистецтво та медіа, бухгалтерія, наука та освіта, юриспруденція.
Ще 22% респондентів заявили про те, що їхня нинішня професія народилась з хобі. Цікаво, що найпопулярнішою серед респондентів була відповідь про те, що їхня теперішня робота – це лише випадковий збіг обставин (46% респондентів).