В дитинстві нам здається, що все до снаги, і саме в цей час з’являються різні найсміливіші мрії, зокрема і про майбутню професію. Цікаво, що одними з найпопулярніших професій, ким мріють стати діти, є вчитель, лікар та зірка кіно чи музики.

Експерти видання grc.ua дослідили, ким же хотіли стати в юному віці користувачі їхнього порталу та чи здійснились їхні мрії.

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Ким українці хотіли стати у дитинстві

Цікаво, що у список найбажаніших професій серед дітей потрапити такі:

вчитель (27%)

лікар (15%)

бізнесмен (11%)

кінозірка (10%)

журналіст, музикант і письменник (по 8%)

дизайнер (7%)

модельєр, ветеринар, художник (по 5%)

спортсмен, поліцейський, водій (по 3%)

шеф-кухар (2%)

адвокат, дипломат (по 1%).

Зазначимо, що професія пожежника, про яку досить часто згадують закордонні учасники у схожих дослідженнях, у переліку дитячих мрій серед українців не фігурує.



Найпопулярніші професії з дитячих мрій / Фото grc.ua

Чи здійснилися мрії дітей щодо професії

Своїх мрій досягнула невелика частина опитаних. До слова, понад третина респондентів (37%) навчалася самостійно, а чверть (25%) навіть вступила на навчання до ВНЗ за спеціальністю мрії. Ще 15% відвідували спеціалізовані школи та курси, а 34% опитаних нічого не робили для своєї мрії.

Зазначимо, що лише 9% респондентів зізналися, що теперішня їхня робота – це втілення дитячої мрії. Серед них представники таких професійних сфер: топ-менеджмент, адміністративний персонал, медицина, мистецтво та медіа, бухгалтерія, наука та освіта, юриспруденція.

Ще 22% респондентів заявили про те, що їхня нинішня професія народилась з хобі. Цікаво, що найпопулярнішою серед респондентів була відповідь про те, що їхня теперішня робота – це лише випадковий збіг обставин (46% респондентів).