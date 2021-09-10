Заступниця начальниці управління освіти і науки Миколаївської міської ради Світлана Макарова підтвердила інформацію та заявила, що хворіють діти і вчителі.

Важливо В яких містах України школи можуть перейти на дистанційне навчання: перелік

"Ті класи, де навчається дитина, відповідно до санітарних норм, йдуть на самоізоляцію. Це школа № 1, № 3, № 32, № 53 і гімназія № 2. Якщо 50% класів закриваються, то йде вся школа, відповідно до постанови головного санітарного лікаря", – наголосила вона.

Скільки учнів захворіли на коронавірус у Миколаєві

У школі № 53 – на COVID-19 захворіла одна старшокласниця, тому увесь клас перебуває на самоізоляції. Учні навчаються дистанційно.

– на COVID-19 захворіла одна старшокласниця, тому увесь клас перебуває на самоізоляції. Учні навчаються дистанційно. У школи № 32 – зафіксований один випадок захворювання на COVID-19 в учня другого класу.

"Увесь клас, який складається з 27 учнів, та троє педагогів відправлені на самоізоляцію. Вони перейшли на дистанційне навчання з 6 вересня. До 15 вересня включно працюватимуть на платформі онлайн-навчання", – розповіли у школі.

У гімназії № 2 – 3 вересня перевели на дистанційне навчання один одинадцятий клас.

Крім шкіл міста на самоізоляції перебуває одна група у садочку № 142. У закладах професійно-технічної освіти з підтвердженим діагнозом COVID-19 – одна дитина, а також одна група "Миколаївського вищого професійного училища технологій та дизайну".

Інші випадки коронавірусу в школах

На Волині виявили спалах коронавірусу у школі села Турійськ. Там вже у шістьох працівників навчального закладу підтвердили COVID-19. Почали хворіти також учні та їхні сім'ї.

У Донецькій області також вже кілька класів перейшли на дистанційне навчання через виявлені в них випадки коронавірусного захворювання. На COVID-19 там захворіли двоє учнів і шість педагогів.

Що робити, якщо в учня виявили коронавірус



Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь.



У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень. Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання. Проте підтверджує – учні повинні перейти на дистанційку на два тижні. Учень з ознаками COVID-19 повинен одразу одягнути маску, після цього його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу. Вчитель має повідомити адміністратора школи, а школа у свою чергу – батьків дитини.Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь.У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію до отримання результатів лабораторних досліджень. Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання. Проте підтверджує – учні повинні перейти на дистанційку на два тижні.



До слова, очільник МОЗ запевнив, що наступний тиждень буде діяти ще зелена зона, тож заклади освіти і надалі можуть працювати очно. "13 вересня ми не переходимо в жовтий рівень. Наступний тиждень вся країна буде спокійно працювати в зеленій зоні", – підсумував Віктор Ляшко.