Кількість вступників до коледжів та вишів США різко знизилася: причини

У 2020 – 2021 навчальному році кількість вступників до коледжів та вишів Сполучених Штатів різко знизилася. Все через високу вартість навчання та фінансові труднощі, спричинені пандемією COVID-19.

Однак, тенденція зменшення кількості вступників притаманна не всім навчальним закладам США. Відтак, Громадський коледж Eastern Gateway у штаті Огайо з початком пандемії навпаки отримав більше заяв від абітурієнтів, ніж зазвичай.

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Чому коледж отримав більше заяв

Основними причинами підвищення популярності коледжу Eastern Gateway стали низька вартість навчання та якісна освітня програма вивчення фінансової грамоти.

Успіх коледжу полягає у нещодавно відкритому Центрі розвитку кар'єри, в якому студенти всіх напрямків мають змогу безкоштовно оцінити свої кар'єрні перспективи, скласти професійне резюме та отримати навички проходження співбесіди.

20 березня 2021 року коледж отримав американську нагороду Compass, яка присвоюється освітнім та культурним закладам за високий рівень працевлаштування студентів та розвиток фінансової грамотності населення.

Популярні напрямки

Коледж пропонує студентам безліч актуальних та цікавих освітніх напрямків, зокрема вступники можуть навчатися бізнес-діяльності, кримінальній юриспруденції та новітнім технологіям.

В коледжі у студентів є безліч можливостей розпочати стартап та відкрити власну справу ще під час навчання,

– наголошує директор навчального закладу Майкл Геогеан.

На думку керівника коледжу, всі навчальні заклади Сполучених Штатів повинні знизити вартість освітніх послуг та запровадити курси фінансової грамотності для студентів. Таким чином, вступники зможуть легше справлятися з кредитами за навчання та отримають безперешкодний доступ до якісної освіти.