Кількість українських школярів у Німеччині може сягнути 400 тисяч: потрібно багато вчителів

У Німеччині заявили, що кількість українських школярів може становити 400 тисяч осіб. Для їх навчання знадобиться до 24 тисяч вчителів.

Як заявили ЗМІ з посиланням на дані земельних міністерств освіти, понад 1,5 тисячі українських вчителів подали заявки на роботу в німецьких школах, а частина з них уже знайшли собі робочі місця.

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Зокрема, Баварія найняла 200 викладачів зі знанням української мови. Вчителі отримали роботу у таких регіонах:

Саксонія – 122,

Берлін – 30,

Гамбург – 23,

Шлезвіг-Гольштейн – 23,

Нижня Саксонія – 15,

Саксонія-Анхальт – 8.

400 вчителів землі Гессен,

300 – у Берліні,

200 – у Рейнланд-Пфальці,

280 – у Баден-Вюртемберзі,

170 – у Бранденбурзі.

Голова конференції міністрів освіти та культури федеральних земель Німеччини Шлезвіг-Гольштейн Карін Прін привітала такий розвиток подій.

Наш досвід показує, що українські вчителі неймовірно допомагають учням, тому що насамперед вони забезпечують підтримку та безпеку,

– наводить видання її слова.

Зараз у країні навчається вже приблизно 61 тисяча українських школярів. Якщо вірна максимальна оцінка федерального уряду, який передбачає, що кількість українських біженців від російської агресії в Німеччині може становити до 1 мільйона осіб, то в середньостроковій перспективі Прін очікує у ФРН близько 400 тисяч українських школярів. Для їхнього навчання у невеликих групах потрібно до 24 тисяч вчителів.