Як заявили ЗМІ з посиланням на дані земельних міністерств освіти, понад 1,5 тисячі українських вчителів подали заявки на роботу в німецьких школах, а частина з них уже знайшли собі робочі місця.
Важливо До навчання в умовах війни повернулися близько 3,5 мільйона учнів, – Шкарлет
Зокрема, Баварія найняла 200 викладачів зі знанням української мови. Вчителі отримали роботу у таких регіонах:
- Саксонія – 122,
- Берлін – 30,
- Гамбург – 23,
- Шлезвіг-Гольштейн – 23,
- Нижня Саксонія – 15,
- Саксонія-Анхальт – 8.
- 400 вчителів землі Гессен,
- 300 – у Берліні,
- 200 – у Рейнланд-Пфальці,
- 280 – у Баден-Вюртемберзі,
- 170 – у Бранденбурзі.
Голова конференції міністрів освіти та культури федеральних земель Німеччини Шлезвіг-Гольштейн Карін Прін привітала такий розвиток подій.
Наш досвід показує, що українські вчителі неймовірно допомагають учням, тому що насамперед вони забезпечують підтримку та безпеку,
– наводить видання її слова.
Зараз у країні навчається вже приблизно 61 тисяча українських школярів. Якщо вірна максимальна оцінка федерального уряду, який передбачає, що кількість українських біженців від російської агресії в Німеччині може становити до 1 мільйона осіб, то в середньостроковій перспективі Прін очікує у ФРН близько 400 тисяч українських школярів. Для їхнього навчання у невеликих групах потрібно до 24 тисяч вчителів.