Кілька регіонів вакцинували майже 100% вчителів: оновлені дані МОН

Міністр освіти поінформував щодо статистики вакцинації серед працівників шкіл. За його словами, кілька регіонів вже щепили майже 100% педагогів.

Станом на 13 грудня дві вакцини отримали понад 594 тисячі (91,07%) працівників шкіл, а принаймні однією дозою щеплено 97% вчителів.

До теми У Чернівцях всі школи переформатували у гімназії та ліцеї: що зміниться для дітей

Де вакцинували найбільше вчителів

Майже 100% поріг вакцинації серед працівників шкіл досягнули такі регіони:

Дніпропетровська область – 98,2%;

Сумська область – 96,9%;

Донецька область – 96,5%;

Харківська область – 96,4%;

Черкаська область – 95,7%.

Скільки шкіл навчає учнів дистанційно? Через відсутність 100% вакцинації освітян у червоній зоні працювати дистанційно продовжують 56 шкіл. Найбільше таких у Вінницькій (27 закладів) і Запорізькій (18 закладів) областях.

Відсторонені вчителі повертаються до роботи

За словами Сергія Шкарлета, поступово зменшується кількість відсторонених працівників шкіл. Так, протягом минулого тижня до роботи повернулися 120 вчителів.

Що відомо про відсторонення вчителів? Працівників шкіл, які відмовилися вакцинуватися проти COVID-19, з 8 листопада відсторонили від роботи. На цей період їм не нараховується стаж та зарплата. Наразі менш як 2 тисячі вчителів залишаються відстороненими.



Додамо, що відсторонені вчителі можуть повернутися до роботи як тільки вони вакцинуються або нададуть довідку про протипоказання до щеплень чи довідку про те, що перехворіли.



"Закликаю всіх, хто ще вагається, прийняти рішення на користь щеплення (за умов відсутності протипоказань) та пришвидшити 100% відновлення очного формату навчання по всій країні", – додав міністр освіти.

До слова, відсторонені через відсутність вакцинації педагоги подають численні позови до судів, в яких оскаржують рішення про відсторонення. Де вчителі виграли та програли суди щодо відсторонення – читайте у статті.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Традиційно інформую щодо статистики щеплень серед працівників закладів загальної середньої освіти. Станом на сьогодні дві вакцини отримали понад 594 тисячі (91,07%) працівників шкіл, а принаймні однією дозою щеплено 97,01% вчителів.

Майже 100% поріг вакцинації серед працівників ЗЗСО досягнули такі регіони: Дніпропетровська – 98,2%; Сумська – 96,9%; Донецька – 96,5%; Харківська – 96,4%; Черкаська – 95,7% області.

Через відсутність 100% вакцинації освітян у червоній зоні працювати дистанційно продовжують 56 шкіл (0,4% від загальної кількості). Найбільше таких, на жаль, у Вінницькій області – 27 закладів і Запорізькій – 18.

Крім того, поступово зменшується кількість відсторонених працівників ЗЗСО. За оперативною інформацією департаментів освіти і науки, протягом тижня до роботи повернулися 120 вчителів.