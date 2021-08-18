Розкрадання на ремонті шкіл

У грудні 2020 року управління освіти Святошинської РДА уклало 12 договорів із 8 підрядними організаціями на ремонт шкіл.

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За версією правоохоронців, посадовець підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, достовірно знаючи, що до документів внесені неправдиві відомості.

Йдеться про завищені обсяги будівельних робіт та роботи, якої взагалі не виконали, проте зазначили в акті виконаних робіт. Сума розтрати сягає 2 мільйонів гривень.

Сукеннікову вже вручили підозру. Наразі вирішуються питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Розкрадання на ремонті садочків

Київська міська прокуратура викрила схему розтрати коштів службовими особами Комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ" під час проведення робіт з капітального ремонту садочків. розташованих на території Печерського, Оболонського, Солом’янського та Дарницького районів столиці.

За даними слідства, роботи виконані підрядниками не в повному обсязі та по значно завищеним цінам, а бюджетні кошти у сумі близько 30 мільйонів гривень, отримані за нібито виконані роботи, пішли на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Крім того, переможці закупівель є пов’язаними між собою особами.

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До слова, такоє у Києві оголосили підозру за розкрадання майже пів мільйона гривень на закупівлі шкільних меблів. Правоохоронці вже провели обшуки в Адміністрації та у помешканнях фігурантів справи. Деталі – читайте у статті.