У КМДА просять дошкільні та шкільні навчальні закладів відмовитись від проведення святкових заходів до Нового Року через ситуацію з коронавірусом. У столиці у двох третіх шкіл є вже класи закриті на карантин через COVID-19.

У більшості шкіл Києва уже використовують дистанційне навчання

Більшість столичних шкіл уже працюють з використанням дистанційних технологій. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує пресслужба міської держадміністрації.

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Станом на 25 листопада у двох третинах столичних закладів загальної середньої освіти є класи, закриті на карантин. У кожному четвертому садочку міста також є закриті групи. Відвідуваність садків складає 51% від загального списку,

– розповів Мондриївський.

Столична влада закликає також батьків не лише проводити щоденний моніторинг температури дітям та стежити, чи вони носять маски, а також відмовитись від відвідування святкових концертів

Яка ситуація з коронавірусом у Києві

Станом на 26 листопада в Києві виявили понад 64 тисячі випадків коронавірусу, з них 1 227 – летальні. Одужали – майже 22 тисячі. За останню добу хворобу діагностували у 1399 людей.

В Україні, тим часом, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 677 тисяч. Померли від недуги – більше ніж 11 700 осіб. Одужали понад 317 тисяч людей.