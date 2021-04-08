Кар’єрний марафон та тренінги: чим можуть зайнятися школярі у квітні

У квітні школярі мають кілька можливостей для самостійного навчання. Йдеться про кар’єрний марафон та тренінги, які будуть корисні підліткам.

Чим школярі можуть зайнятися у квітні

Democracy Hub

Це онлайн-проєкт, який спрямований на розвиток проактивної молоді. Він передбачає участь в одному із трьох тренінгів на вибір, дебатний турнір та онлайн-курс.

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Кожен підліток віком 14 – 18 років може зареєструватись на один із трьох тренінгів: Youth Leadership, Debate & Public Speaking, Active Citizenship.

Школярі отримають мотивацію для участі в громадському житті та волонтерстві і дізнаються про можливості для саморозвитку. Окрім того, вони:

потраплять у середовище однодумців,

навчаться працювати в командах,

розвинуть навички комунікації, презентації, фасилітації,

ознайомляться із цінностями демократії.

Для участі необхідно подати анкету до 14 квітня. Посилання на заявку та деталі проєкту за посиланням.

"Кар’єрний марафон 2.0"

Це онлайн-захід для розвитку необхідних soft skills для успішної кар’єри. Марафон складається із 4 вебінарів, 4 ефірів в інстаграмі та домашніх завдань до них.

Школярі отримають поради щодо пошуку вакансій, складання резюме, ресурси для пошуку корисної інформації: книги, фільми, статті, чек-лісти, шаблони та мотиваційні відео.

Взяти участь можуть усі охочі. Початок марафону 17 квітня. Реєстрація доступна за посиланням.

"Як захистити себе та ближніх від інфовірусів"

Цей онлайн-курс покликаний навчити школярів базовій інформаційній гігієні. У часи, коли поширення інформації таке просте і доступне, навички критичного мислення та аналізу стануть у пригоді.

На курсі школярі дізнаються про роль інформації в цифровій ері, маніпуляції в медіа, соцмережах та онлайн-ресурсах, наслідки руйнування інформаційного імунітету українців,

Лекції квітневого курсу проходитимуть 19, 21, 23, 26 та 28 квітня. Взяти участь можуть усі охочі за умови попередньої реєстрації. Деталі та реєстрація доступні за посиланням.