У Борисполі Київської області ще одну школу закрили на карантин через підтверджені випадки COVID-19 в багатьох вчителів та учнів. Заклад освіти тимчасово припинив роботу до 16 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Бориспільської міськради із посиланням на рішення міської комісії ТЕБ та НС.

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Так, комісія вирішила призупинити навчання учнів в Бориспільській гімназії "Перспектива" імені Володимира Мономаха з 7 по 16 жовтня 2020 року включно. А все через те, що у школі підтвердили випадки захворювання на COVID-19 у одинадцяти вчителів та п’яти учнів.

Додамо, що учнів гімназії рекомендували перевести на дистанційне навчання. Окрім того, у інших школах міста були відправлені на самоізоляцію 11 окремих класів.

До слова, у 127 закладах освіти Київської області виявлено 146 учнів та 167 вчителів, які хворіють на СOVID-19. Наразі в області понад 15 тисяч учнів навчаються в дистанційному режимі.