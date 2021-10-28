Подовжені канікули для учнів

Захворюваність на коронавірус зростає, тож все більше областей посилюють карантинні обмеження. Майже у всіх містах червоної зони учням продовжили відпочинок, а в деяких містах – запровадили дистанційку.

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Де продовжили канікули до 7 листопада? У Житомирі, Кривому Розі, Запоріжжі та на Волині канікули для школярів продовжили ще на тиждень – до 7 листопада. Міська влада сподівається, що канікули мають запобігти розповсюдженню коронавірусу.

У яких регіонах досі не закінчилися канікули? У деяких областях канікули запровадили на тиждень раніше – з 18 жовтня. Тож школи, які продовжили канікули ще на тиждень (з 25 до 31 жовтня) мають з понеділка, 1 листопад, розпочати навчання.

Так, у Запоріжжі та Черкасах школярі були на офіційних канікулах з 18 по 24 жовтня, тепер вони відпочивають ще тиждень – з 25 жовтня до 1 листопада. В окремих містах цих областей канікули будуть аж до 7 листопада (але почалися вони з 25 жовтня).

А в Києві діти, щонайменше, будуть вдома до 8 листопада, у Львові – до 15 листопада. У Харкові канікули триватимуть два тижні до 1 листопада. У Кропивницькому учні понад 30 шкіл міста відпочиватимуть до 29 жовтня, частина – до 31.

Канікули за графіком (до 31 жовтня):

Одеса

Луцьк

Дніпро

Рівне

Полтава

Миколаїв

Тож у цих містах цілком можуть продовжити канікули ще на тиждень – до 7 листопада. Проте вирішують це місцеві органи влади, відповідних рішень поки немає.

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Карантин у школах

Як можуть працювати школи в червоній зоні? Постанова уряду пояснює, що заклади освіти можуть працювати очно в червоній зоні карантину, якщо там всі 100% працівників щеплені двома дозами від COVID-19. Водночас дитячі садочки та початкові школи можуть працювати в звичному форматі.

Державна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення про внесення до червоної зони з 30 жовтня ще 7 областей – Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Водночас вже станом на 27 жовтня у червону зону входять 8 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська області.

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Як працюють школи в червоній зоні

Івано-Франківськ – з 1 листопада школи (учні 5 – 11 класів) будуть працювати дистанційно. Очно може працювати лише приватна школа-садочку "Перша ластівка", де повністю вакцинували працівників від COVID-19.

– з 1 листопада школи (учні 5 – 11 класів) будуть працювати дистанційно. Очно може працювати лише приватна школа-садочку "Перша ластівка", де повністю вакцинували працівників від COVID-19. Житомир – там школярам продовжили канікули до 7 листопада, тож вони відпочиватимуть два тижні поспіль. Чи буде дистанційка після канікул – поки невідомо.

– там школярам продовжили канікули до 7 листопада, тож вони відпочиватимуть два тижні поспіль. Чи буде дистанційка після канікул – поки невідомо. Київ – у столиці закрили школи на карантин з 23 жовтня до 8 листопада. Так, канікули для школярів триватимуть до 31 жовтня. А наступного тижня 1 – 11 класи переходять на дистанційку.

– у столиці закрили школи на карантин з 23 жовтня до 8 листопада. Так, канікули для школярів триватимуть до 31 жовтня. А наступного тижня 1 – 11 класи переходять на дистанційку. Львів – у школах міста канікули тривають до 31 жовтня. А вже з 1 листопада учні навчатимуться дистанційно щонайменше 2 тижні.

– у школах міста канікули тривають до 31 жовтня. А вже з 1 листопада учні навчатимуться дистанційно щонайменше 2 тижні. Хмельницький – там більшість шкіл буде навчатися в онлайн-режимі, адже в області недостатньо вакцинованих вчителів. Деякі школи продовжили очне навчання.

– там більшість шкіл буде навчатися в онлайн-режимі, адже в області недостатньо вакцинованих вчителів. Деякі школи продовжили очне навчання. Чернігів – лише 55 із 426 шкіл області зможуть працювати очно, бо в них вакциновано 100% працівників. Всі інші школи працюватимуть дистанційно.

– лише 55 із 426 шкіл області зможуть працювати очно, бо в них вакциновано 100% працівників. Всі інші школи працюватимуть дистанційно. Луганськ – з 18 по 30 жовтня у всіх школах міста тривають осінні канікули. Як будуть організовувати навчання згодом – невідомо. Але, найімовірніше, це буде дистанційне навчання.

– з 18 по 30 жовтня у всіх школах міста тривають осінні канікули. Як будуть організовувати навчання згодом – невідомо. Але, найімовірніше, це буде дистанційне навчання. Рівне – наразі у школярів тривають канікули до 31 жовтня. Щодо наступного тижня – буде прийнято додаткове рішення.

– наразі у школярів тривають канікули до 31 жовтня. Щодо наступного тижня – буде прийнято додаткове рішення. Херсон – учнів 1 – 11 класів перевели на дистанційне навчання з 25 по 31 жовтня. Як буде далі – рішення прийматимуть згодом.

– учнів 1 – 11 класів перевели на дистанційне навчання з 25 по 31 жовтня. Як буде далі – рішення прийматимуть згодом. Запоріжжя – школярі матимуть додаткові канікули ще на тиждень до 1 листопада.

– школярі матимуть додаткові канікули ще на тиждень до 1 листопада. Донецьк – учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційку, а початкова школа працює очно.

– учні 5 – 11 класів перейшли на дистанційку, а початкова школа працює очно. Суми – з 29 довтня всі школи переходять на дистанційне навчання (йдеться про учнів 1 – 11 класів). Лише школа №19 має 100% вакцинованих працівників, там дозволене очне навчання.

– з 29 довтня всі школи переходять на дистанційне навчання (йдеться про учнів 1 – 11 класів). Лише школа №19 має 100% вакцинованих працівників, там дозволене очне навчання. Одеса – в місто школи навчали дистанційно до запровадження канікул. З 25 до 31 жовтня діти відпочивають.

– в місто школи навчали дистанційно до запровадження канікул. З 25 до 31 жовтня діти відпочивають. Дніпро – з понад 150 шкіл у місті повноцінно працюють лише 20. Інші – відправили учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання через недостатній рівень вакцинації працівників.

– з понад 150 шкіл у місті повноцінно працюють лише 20. Інші – відправили учнів 5 – 11 класів на дистанційне навчання через недостатній рівень вакцинації працівників. Миколаїв – там учні старшої школи з 1 листопада будуть навчатися дистанційно. Очно вийдуть лише ті заклади освіти, де вакциновано всіх працівників.

До слова, у Києві від ускладнень коронавірусу померла молода вчителька Ірина Шамота. Жінка 11 днів тому народила малюка. Деталі – читайте у статті.

Обов’язкова вакцинація вчителів

Станом на 25 жовтня вже понад 88% освітян отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19. В Україні наразі є лише один регіон, де досі не отримали щеплення достатньо вчителів, – Рівненська область.

Загалом двома дозами вакциновано майже 400 тисяч педагогів по всій країні.

Де вакциновано найбільше вчителів:

Миколаївська область – 98%;

Київська область – 95,5%;

Харківська область – 94,6%;

Донецька область – 92,7%;

Хмельницька область – 91,6%.

Коли невакцинованих вчителів відсторонять від роботи? Уряд затвердив порядок відсторонення освітян, які відмовляться вакцинуватися від СOVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада.

Відсторонення педагогів здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Термін відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили. Це означає, що вчителів будуть відстороняти від роботи на час карантину без збереження зарплати.

Що відомо про обов’язкову вакцинацію вчителів МОЗ включило



Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) без збереження заробітної плати. МОЗ включило вчителів до переліку професій , для яких щеплення від COVID-19 є обов’язковим.Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) без збереження заробітної плати.

Нові умови вступу до вишів у 2022 році

Міністерство освіти і науки затвердило нові Умови прийому на навчання до вишів у 2022 році. У цьому документі містяться певні нововведення, що впливатимуть на підготовку до вступної кампанії.

Вступники цього року зможуть подати до 5 заяв на бюджетні місця. У кожній із цих заяв вони мають зазначити її пріоритетність відносно інших заяв (де 1 – найвища пріоритетність). Водночас кількість заяв, які можуть бути подані на контрактну форму навчання у 2022 році, зменшилася до двадцяти. Вступники зможуть подавати сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022 років.

Терміни вступної кампанії. Вони істотно не змінилися. Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочнеться, як і торік, 1 липня, а подача заяв – із 14 липня. Вступні іспити, творчі конкурси (якщо це потрібно для вступу) проводитимуться також із 1 липня, а співбесіди — з 17 по 19 липня. Рекомендації до зарахування надаватимуться до 27 липня.

Зазначимо, що у МОН змінили перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилили роль математики під час вступу до вишу. Так, математика стала другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності:

Політологія,

Журналістика,

Соціальна робота,

Соціальне забезпечення.

Також для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" ЗНО з математики є третім конкурсним предметом. Для яких спеціальностей потрібне ЗНО з математики – читайте за посиланням.

Як буде проходити пробне ЗНО-2022 в умовах карантину? В умовах карантину пробне ЗНО у 2022 році відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів. Діти повинні бути в масках, дотримуватися дистанції, пройти термоскринінг та мати з собою антисептик.

Скласти в аудиторії можна лише одне пробне ЗНО за день. Тестуватимуть випускників 19 березня – з української мови, української мови і літератури та 26 березня – з історії України, з математики (завдання рівня стандарту), з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з англійської, іспанської, німецької та французької мов.

Додамо, що кожен зареєстрований учасник ЗНО цього року зможе безкоштовно пройти тести максимум по 5 навчальних предметів. Водночас обов'язкових предметів для ЗНО немає, але абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу до вишу.

Карантин у вишах! МОН рекомендувало вишам, коледжам та профтехам запровадити онлайн-навчання з 25 жовтня до 15 листопада.



Наразі університети п’яти областей – Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Сумської – повністю перейшли на дистанційку.

До слова, Верховний Суд скасував рішення про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Освітяни бояться можливого зриву видачі дипломів магістрам у грудні, адже документи видаються тільки, якщо є акредитація.

У Міносвіти заявили, що переважна більшість дипломів магістрам у грудні 2021 року буде видана на підставі ухвалених раніше рішень НАЗЯВО. А комітет ВР з питань освіти направив до парламенту законопроєкт, який передбачає надати уряду право затвердити тимчасовий склад НАЗЯВО без проведення конкурсу. Деталі – читайте за посиланням.

Скандали в сфері освіти

У дитячому садочку дівчинка ледь не загинула від переохолодження

У дитячому садку № 27 Кропивницького 2-річна дівчинка отримала сильне переохолодження. Мама забрала дочку із закладу освіти вже з посинілими губами. А згодом у малечі почалися судоми.

Все через те, що у дитячому садочку, який відвідує дошкільниця, досі не дали опалення. У кімнатах стовпчик термометра не підіймається вище +15 градусів.

До теми Як Сергій Шкарлет та його заступники склали іспит на рівень володіння українською мовою

Багатодітній мамі погрожують у садочку

Багатодітна матір із Дніпра поскаржилася на те, що їй погрожують у дитсадочку №348. Їй нібито стверджували, що звернуться до соціальних служб, якщо не забиратиме дитину вчасно. Деталі інциденту – читайте за посиланням.

Харківська політехніка після скарг студентів переходить на дистанційку

З 1 листопада Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" переходить на дистанційне навчання. Цьому посприяли студенти, які заявили, що не будуть відвідувати очні заняття.

Студенти висунули дві вимоги до ректорату – перехів на дистанційну та переведення невакцинованих викладачів на онлайн зі збереженням зарплати замість звільнення.

Рішення уряду та МОН щодо освіти

В Україні з'явиться "Школа супергероїв"

В Україні вже найближчим часом з’явиться державна "Школа супергероїв". Це буде установа, яка навчатиме дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні (в тому числі, і через коронавірус), а також дітей, яким надається реабілітаційна допомога.

Водночас для вчителів "Школи супергероїв", які будуть працювати в лікарнях, створять окремі умови оплати праці.

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У 2022 році на зарплату вчителям додадуть понад 8 мільярдів гривень

Освітня субвенція з державного бюджету, з якої будуть виплачувати зарплату вчителям, в 2022 році складе 108 мільярдів гривень. А це на 8,4 мільярда більше, ніж було цього року. за рахунок цих коштів зарплатою будуть забезпечені 420 тисяч вчителів.

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