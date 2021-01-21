Локдаун в Україні завершується 24 січня і після цього діятиме адаптивний карантин. У цей період школи будуть виходити на навчання залежно від рівня епідемічної ситуації в регіоні.

Тобто школи в деяких регіонах з великою кількістю випадків захворювання на COVID-19 можуть залишитися закритими для учнів. Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Міністр освіти запевнив, що рішення про роботу шкіл прийматиметься на рівні керівництва закладу освіти та місцевої влади.

За словами Шкарлета, уряд підтримує рішення про відкриття шкіл після локдауну, але сьогодні тривають консультації з профільним міністерством, оскільки карантин встановлює МОЗ. "Думаю, ми знайдемо спільну позицію", – додав він.

Також очільник МОН сподівається, що більша частина країни перейде на нормальне навчання, буде і змішана форма, в залежності від захворюваності.

Змішана форма навчання – це якщо в класі понад 50% дітей захворіли. Тоді вони переходять на самоізоляцію і дистанційний режим,

– уточнив Шкарлет.

Міністр освіти додав, що деякі дисципліни школи в кількох областях вирішили перевести на дистанційне навчання. Зокрема, йдеться про фізкультуру, образотворче мистецтво та трудове навчання. "Ці предмети переходять в режим онлайн-навчання, а інші проходитимуть у звичайному", – сказав Шкарлет.

До слова, раніше міністр освіти заявив, що після завершення локдауну учні випускних 9-х та 11-х класів, які цього року складають ДПА та ЗНО, повернуться до очної або змішаної форми навчання.