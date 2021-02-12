У школах і решті загальноосвітніх закладів Івано-Франківської області посилили карантинні обмеження. Зокрема, учні 5 – 11 класів переходять на дистанційне навчання. Триватиме це з 15 лютого до 1 березня.

Відповідне рішення ухвалила Регіональна комісія з питань техногенно-екологічно безпеки та надзвичайних ситуацій̆. Її позачергове засідання відбулося 11 лютого. Актуально В Україні за добу виявили 4 773 випадки зараження коронавірусом: статистика Карантин у школах Прикарпаття: докладніше Такі заходи запровадили через збільшення кількості хворих на коронавірус серед дітей шкільного віку. У яких саме закладах переходять на дистанційку Загальноосвітні школи Гімназії Ліцеї Середні професійні та вищі навчальні заклади Інші кроки влади через складну ковідну ситуацію на Івано-Франківщині Звернулася до Міністерства охорони здоров'я України з проханням дозволити запровадити в області додаткові карантинні обмеження. Попросила представників бізнесу підготуватися до більш жорсткого карантину. Має намір невідкладно посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. У лікарнях тих районів, де фіксують різке зростання захворюваності, планують розгорнути додаткові ліжкомісця. Звернулася до жителів області з проханням суворо дотримуватися карантинних обмежень, зокрема маскового режиму. Також попросила з розумінням поставитися до посилення протиепідемічних заходів і обмежити контакти з людьми похилого віку. Зауважимо! У Рівному та Львові діти також перейшли на дистанційну форму навчання. Але у цих випадках причина є зовсім іншою – наслідки снігової негоди. Коронавірус на Прикарпатті: головне За добу 11 лютого тут підтвердили 592 нових випадки . Це на 110 більше, ніж за попередню. І знову найбільше в Україні.

. Це на 110 більше, ніж за попередню. І знову найбільше в Україні. Крім того, COVID-19 забрав життя ще 9 прикарпатців. Загалом за час пандемії в Івано-Франківській області від коронавірусу померли 1 032 людини.

Одужали від ковіду 11 лютого 146 пацієнтів. І їхня кількість зросла до 44 835 осіб.

Наразі на Прикарапатті хворіють 7 758 людей . За останню добу число таких зросло на 437.

. За останню добу число таких зросло на 437. За увесь час коронавірусу в Україні в Івано-Франківській області зафіксували 53 625 хворих, зокрема у 1 820 дітей і 2 318 медиків. Дані МОЗ