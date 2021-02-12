Школярі та студенти Прикарпаття переходять на дистанційне навчання: що відомо
У школах і решті загальноосвітніх закладів Івано-Франківської області посилили карантинні обмеження. Зокрема, учні 5 – 11 класів переходять на дистанційне навчання. Триватиме це з 15 лютого до 1 березня.
Джерело:Пресслужба Івано-Франківської ОДА
Відповідне рішення ухвалила Регіональна комісія з питань техногенно-екологічно безпеки та надзвичайних ситуацій̆. Її позачергове засідання відбулося 11 лютого.
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Карантин у школах Прикарпаття: докладніше
Такі заходи запровадили через збільшення кількості хворих на коронавірус серед дітей шкільного віку.
У яких саме закладах переходять на дистанційку
- Загальноосвітні школи
- Гімназії
- Ліцеї
- Середні професійні та вищі навчальні заклади
Інші кроки влади через складну ковідну ситуацію на Івано-Франківщині
- Звернулася до Міністерства охорони здоров'я України з проханням дозволити запровадити в області додаткові карантинні обмеження.
- Попросила представників бізнесу підготуватися до більш жорсткого карантину.
- Має намір невідкладно посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.
- У лікарнях тих районів, де фіксують різке зростання захворюваності, планують розгорнути додаткові ліжкомісця.
- Звернулася до жителів області з проханням суворо дотримуватися карантинних обмежень, зокрема маскового режиму.
- Також попросила з розумінням поставитися до посилення протиепідемічних заходів і обмежити контакти з людьми похилого віку.
Коронавірус на Прикарпатті: головне
- За добу 11 лютого тут підтвердили 592 нових випадки. Це на 110 більше, ніж за попередню. І знову найбільше в Україні.
- Крім того, COVID-19 забрав життя ще 9 прикарпатців. Загалом за час пандемії в Івано-Франківській області від коронавірусу померли 1 032 людини.
- Одужали від ковіду 11 лютого 146 пацієнтів. І їхня кількість зросла до 44 835 осіб.
- Наразі на Прикарапатті хворіють 7 758 людей. За останню добу число таких зросло на 437.
- За увесь час коронавірусу в Україні в Івано-Франківській області зафіксували 53 625 хворих, зокрема у 1 820 дітей і 2 318 медиків.
Дані МОЗ
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