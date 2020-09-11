У Києві на карантин вже закрили дві школи в Оболонському районі. Ще в 50 навчальних закладах окремі класи перейшли на дистанційне навчання.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Проте, за словами Кличка, ситуація наразі контрольована, оскільки місто підготувало школи до роботи в нових умовах та забезпечили заклади освіти дезінфікуючими засобами. "Але оскільки коронавірус у Києві швидко поширюється, оперативні рішення щодо шкіл та дитсадків будуть залежати від ситуації", – запевнив він.

Скільки в Києві хворих учнів і вчителів? Кличко розповів, що на сьогодні закрили дві школи в Оболонському районі на карантин, тож працюють поки 426 навчальних закладів (із 428).

У 50 школах на дистанційне навчання перевели загалом 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці – 174, а вчителів – 83,

– повідомив мер Києва.

Окрім того, через виявлені випадки СOVID-19 тимчасово закриті два заклади дошкільної освіти в Деснянському та Печерському районах. Натомість два дитячі садки на Оболоні і в Дніпровському районі вже відновили свою роботу після карантину.

"Загалом із 568 комунальних дитсадків продовжують працювати 554. Деякі зачинені через планові ремонти. Наповненість дітей у садках – близько 5о%, адже багато батьків залишають дітей вдома або під наглядом родичів", - розповів Кличко.

До слова, у Київській області вже 14 шкіл повністю або частково перейшли на дистанційне навчання через захворювання COVID-19 в учнів чи вчителів. Всього на дистанційному навчанні перебуває понад півтори тисячі дітей у області.