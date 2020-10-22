Журналісти 24 каналу підготували важливі новини та рішення Міністерства освіти і науки, які варто знати кожному. Читайте всі найцікавіші події, які відбулися за тиждень – з 19 по 23 жовтня – у сфері української освіти.

Школи в червоній зоні

Як повідомляв 24 канал, в Україні з 19 жовтня почав діяти новий поділ регіонів на рівні епідеміологічної небезпеки. Чимало нових міст та регіонів опинилися в червоній зоні. Навчання там варто було б проводити дистанційно, але деякі міста вирішили не припиняти навчальний процес.

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Зокрема, школи ще кілька днів працювали у багатьох містах червоної зони: Івано-Франківську, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці тощо. Більше про роботу шкіл у червоній зоні – читайте тут. Натомість інші школи пішли на дострокові канікули з 15 до 30 жовтня.



Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу

Канікули в школах

Багато шкіл в Україні дослухалися до порад уряду та запровадили канікули для учнів з 15 жовтня. Проте більшість закладів освіти продовжили навчання та пішли на канікули з 19, 21 або 23 жовтня.

Наприклад, у Києві учні відправилися на осінні канікули на тиждень – з 21 до 29 жовтня. Наразі учні в 422 закладах освіти столиці почали відпочивати. Проте, ще 6 шкіл продовжили працювати, бо там запровадили нову триместрову систему навчання.

Більше про те, коли міста почали дострокові канікули – читайте тут.

Водночас Департамент освіти Києва закликав вчителів не ігнорувати протиепідемічні заходи під час канікул. Педагогам порекомендували носити маски та дотримуватися дистанції у школах.

Окрім того, голова комітету ВР з питань науки і освіти Сергій Бабак розповів, чому в Україні продовжили шкільні канікули з 15 по 30 жовтня.

За його словами, на це вплинули дві причини: різкий сплеск коронавірусу в Україні та місцеві вибори, які мають відбутися 25 жовтня. Адже багато дільниць розташовані в школах.

Чи закриють школи з листопада

У Міносвіти наголосили, що від епідемічної ситуації буде залежати те, як навчатимуть діти в школах. Проте учні в червоній зоні після канікул залишаться на дистанційному навчанні. Проте остаточне рішення щодо карантину ухвалюватиме місцеве управління освіти та директор школи.

Натомість початкову школу та дитсадки не закриватимуть на карантин. Усе через те, що саме таких учнів і дошкільнят найважче вчити вдома та не можна лишити безнагляду батьків.

А учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах, залежно від епідемічної ситуації. Більше про це – читайте тут.

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Новини у сфері вищої освіти

Міносвіти затвердило умови прийому до вишів України. Зокрема, наступного року можна буде вступати на будь-які спеціальності до ЗВО за результатами тестувань з української мови і літератури попередніх років – від 2018, 2019, 2020 та 2021 року.

До слова, у 2021 році ЗНО проводитиметься з: української мови, української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Нагадаємо, що в Україні ухвалили рішення про те, що випускники з 2021 року зможуть обирати, яке ЗНО з української мови здавати. Адже їх буде два – окремо з української мови та літератури, а окремо лише з мови. Більше про те, що відомо про два ЗНО з української мови – читайте тут.

І багато освітян виступають проти цього. Тому тимчасовий очільник МОН заявив, що рішення про можливість вибору та два ЗНО з української мови прийняла ще у 2019 році колишня міністерка відомства Лілія Гриневич. А зараз МОН лише виконує цю норму.



Шкарлет також вважає, що розподіл коштів серед вищих навчальних закладів несправедливий і звинувачує в цьому попереднє керівництво. Тож, він рішуче налаштований змінити формулу фінансування закладів вищої освіти. Деталі – читайте тут.

А Європейський банк планує інвестувати 160 мільйонів євро в енергомодернізацію будівель українських університетів. Зокрема, реконструюють понад 20 вишів. Які університети потрапили у цей список – читайте тут.

Важливі рішення МОН та уряду

Уряд ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на забезпечення безпеки у школах України. Зокрема, регіони отримають загалом близько 540 мільйонів гривень на дезінфектори у заклади освіти. Скільки грошей отримає кожен регіон – дивіться тут.

Також уряд ухвалив зміни до постанови про тривалість навчання в школах для дітей з особливими освітніми потребами, які дозволяють подовжити тривалість навчання таких дітей відповідно до індивідуальних потреб.

У МОН надали роз’яснення щодо нового Стандарту середньої освіти. Зокрема, всі вчителі 5 – 9 класів, які навчатимуть школярів за новим стандартом у 2022 році, мають пройти обов’язкове підвищення кваліфікації.

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Зарплата вчителів

У Міністерстві освіти і науки розповіли, що рівень зарплати вчителів у 2021 році буде збільшуватися у два етапи: у січні та в липні.

Якою буде зарплата вчителів у 2021 році:

Зарплата молодого вчителя без категорії та стажу у січні підвищиться до 4 тисяч 859 гривень, а з липня 2021 року буде складати 5 тисяч 265 гривень.

Зарплата вчителя I категорії з січня наступного року має збільшитися до 6 тисяч, а з липня 2021 року – до 6 тисяч 567 гривень.

Зарплата вчителя вищої категорії із січня 2021 року становитиме майже 6,5 тисячі, а з липня 2021 року – 7 тисяч гривень.

Також Шкарлет назвав п’ять завдань, над якими зараз працює команда МОН. В першу чергу вони планують підвищити зарплату вчителям та встановити для них надбавки.