Українські школярі зазвичай мають канікули кожного кварталу, проте вони можуть змінюватися залежно від епідемічної ситуації у країні. Проте тривалість відпочинку для учнів впродовж навчального року (не враховуючи літніх канікул і вихідних) не повинна перевищувати 30 днів.

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Хто визначає терміни канікул

Дати канікул в кожній школі визначає самостійно адміністрація закладу освіти. Міністерство освіти дозволило школам самим коригувати графік навчання відповідно до потреб. Особливо це актуально в період пандемії.

Так, у більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка містить 4 чверті та два семестри. Перший семестр триватиме з 1 вересня по 25 грудня 2021 року. А другий семестр триватиме з 9 січня по 31 травня 2022 року.

Скільки годин мають навчатися учні:

початкова школа (1 – 4 класи) – 720 годин,

гімназія (5 – 9 класи) – 890 годин

ліцей (10 – 11 класи) – 1110 годин.

Коли школярі відпочиватимуть у новому навчальному році

Міністерство освіти і науки на 2021 – 2022 навчальний рік рекомендувало такі дати канікул:

Осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року.

Зимові канікули – з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року.

Весняні канікули – з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року.

Літні канікули – з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року.

Додаткові вихідні дні:

14 жовтня – День захисника України;

25 грудня – Різдво;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

25 квітня – Великдень;

1 травня – День праці;

9 травня – День Перемоги.

Зазначимо, що графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні чи кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер, тому адміністрація школи може вносити свої зміни.

Які були канікули у минулому навчальному році

Осінні канікули 2020 року

Уряд дозволив зробити осінні канікули в школах з 15 до 30 жовтня та влаштувати дистанційне навчання для студентів протягом місяця з 15 жовтня 2020 року. Все через збільшення випадків зараження COVID-19 та проведення місцевих виборів.

Проте не всі школи погодилися. Наприклад, у Києві столичні школи розпочали осінні канікули для учнів з 21 жовтня, вони тривали лише тиждень. Які ще школи не дослухалися до цього рішення та продовжили навчання – читайте у матеріалі.

Зимові канікули 2020 – 2021

Через лондаун учням дали додатковий відпочинок. Так, зимові канікули були у школах додатково з 8 до 24 січня, тому деякі учні відпочивали цілий місяць – з 25 грудня до 24 січня.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це зробили для того, аби не допустити розгортання нової хвилі захворюваності після новорічних свят. Посилені карантинні обмеження вводилися, аби розірвати ланцюг захворюваності, який міг сформуватися протягом свят.

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Весняні канікули 2021 року

Школи у багатьох областях змінили дати весняних канікул. До прикладу, учні деяких міст Київської, Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та інших областей почали відпочивати з 9 березня. Канікули в них тривали до 14 березня включно.

Також деякі школи через збільшення випадків захворювання на COVID-19 ввели двотижневі канікули для дітей.

Затримка літніх канікул

Школи через додаткові канікули протягом року могли продовжити навчання на літо, якщо не встигли вичитати програму. Тож, багато шкіл у різних областях України продовжили термін навчального року.

Навчання в червні тривало у таких містах: