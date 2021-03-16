Канікули в школах України 2020 – 2021: коли відпочиватимуть учні

В Україні незабаром закінчиться навчання, і цей рік був доволі складним для учнів. Адже через пандемію COVID-19 багато шкіл запроваджують дострокові канікули. Скільки ж відпочивають учні в 2020 – 2021 навчальному році та яка ситуація з весняними канікулами – читайте у матеріалі?

Традиційно українські школярі мають канікули кожного кварталу, триваліст яких впродовж навчального року (не враховуючи літніх канікул) не повинна перевищувати 30 днів, передає 24 канал.

Цікаво Весняні канікули у школах: коли відпочиватимуть учні та хто це вирішує

Натомість дати канікул щороку, відповідно до Закону України про освіту, кожен навчальний заклад може формувати самостійно. Особливо це актуально в період пандемії.

Відомо, що перший семестр триватиме з 1 вересня по 24 грудня 2020 року. А другий семестр триватиме з 11 січня по 28 травня 2021 року. Останній дзвоник планують провести у п'ятницю, 28 травня.

Коли в школі будуть канікули

Міністерство освіти і науки на 2020 – 2021 навчальний рік рекомендувало такі дати канікул:

Осінні канікули: з 26 жовтня – 1 листопада включно.

Зимові канікули: з 25 грудня по 10 січня включно.

Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня ключно.

Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно.

Зазначимо, що в залежності від епідемічної ситуації у школах, погодних умов, регіональних особливостей та інших факторів, школа може на свій розсуд змінювати дати початку і закінчення канікул, а також призначати додаткові канікули або карантин. Тому розклад канікул може відрізнятися в різних містах України.

Якими були зимові канікули у 2021 році? В Україні через лондаун учням дали додатковий відпочинок. Так, зимові канікули були у школах додатково з 8 до 24 січня, тому деякі учні відпочиватимуть цілий місяць – з 25 грудня до 24 січня.

Це робилося для того, аби не допустити розгортання нової хвилі захворюваності після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження вводилися для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який міг сформуватися протягом свят,

– наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що відомо про весняні канікули у школах?

У Міносвіти повідомили, що школи наділені автономією, тобто вони можуть самостійно запроваджувати канікули для учнів.

Так, школи у багатьох областях змінили дати канікул. До прикладу, учні деякиї містах Київської, Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та інших областей почали відпочивати з 9 березня. Канікули в них триватимуть до 14 березня включно.

Натомість більшість закладів освіти влаштують канікули з 22 по 28 березня або ж з 29 березня по 3 квітня 2021 року.

До того ж, деякі школи через збільшення випадків захворювання на COVID-19 ввели двотижневі канікули для дітей.

Додаткові вихідні для школярів у 2020 – 2021 навчальному році

Окрім канікул, учні також матимуть декілька поодиноких додаткових вихідних. Вони збігаються із офіційними державними святами:

25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули);

(середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули); 8 березня (понеділок) – Міжнародний жіночий день;

(понеділок) – Міжнародний жіночий день; 1 травня (субота) – День праці (ймовірно, перенесеться на понеділок, 3 травня);

(субота) – День праці (ймовірно, перенесеться на понеділок, 3 травня); 2 та 3 травня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень;

(неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень; 9 травня (неділя) – День Перемоги (швидше всього, вихідним днем буде понеділок 10 травня).



Коли відпочиватимуть школярі / Інфографіка 24 каналу