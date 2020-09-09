В Україні лише почалося навчання, проте через пандемію COVID-19 багато шкіл вже задумуються про канікули. Скільки ж будуть відпочивати учні в 2020 – 2021 навчальному році та коли розпочнуться осінні канікули?

Традиційно українські школярі мають канікули кожного кварталу, триваліст яких впродовж навчального року (не враховуючи літніх канікул) не повинна перевищувати 30 днів, передає 24 канал.

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Натомість дати канікул щороку, відповідно до Закону України про освіту, кожен навчальний заклад може формувати самостійно. Особливо це актуально в період пандемії.

Відомо, що перший семестр триватиме з 1 вересня по 24 грудня 2020 року. А другий семестр триватиме з 11 січня по 28 травня 2021 року.

Коли в школі будуть канікули

Міністерство освіти і науки на 2020 – 2021 навчальний рік рекомендувало такі дати канікул:

Осінні канікули: з 26 жовтня – 1 листопада включно.

Зимові канікули: з 25 грудня по 10 січня включно.

Весняні канікули: з 22 березня по 28 березня ключно.

Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно.

Додаткові вихідні для школярів у 2020 – 2021 навчальному році

Окрім канікул, учні також матимуть декілька поодиноких додаткових вихідних. Вони збігаються із офіційними державними святами:

25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули);

(середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули); 8 березня (понеділок) – Міжнародний жіночий день;

(понеділок) – Міжнародний жіночий день; 1 травня (субота) – День праці (ймовірно, перенесеться на понеділок, 3 травня);

(субота) – День праці (ймовірно, перенесеться на понеділок, 3 травня); 2 та 3 травня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень;

(неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень; 9 травня (неділя) – День Перемоги (швидше всього, вихідним днем буде понеділок 10 травня).

Окрім того, школярі можуть отримати позапланові канікули через місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня. Адже часто саме в закладах освіти влаштовують виборчі дільниці та комісії.

Зазначимо, що в залежності від епідемічної ситуації у школах, опалення, погодних умов, регіональних особливостей та інших факторів, школа може на свій розсуд змінювати дати початку і закінчення канікул, а також призначати додаткові канікули або карантин. Тому розклад канікул може відрізнятися в різних містах України.