Редакція 24 каналу зібрала важливі новини в сфері освіти про те, скільки відпочиватимуть школярі взимку, які скандали виникли в школах та якою буде зарплата вчителів у грудні. Читайте головну інформацію про всі події та новини в українській освіті цього тижня – з 7 по 11 грудня.

Деталі про канікули в школах

В Україні з 8 до 24 січня 2021 року вводять локдаун, він стосуватиметься і роботи закладів освіти. Так, на цей період всі школи відправлять учнів на канікули, повідомляє 24 канал.

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"Посилені карантинні обмеження будуть вводитись для того, аби розірвати ланцюг захворюваності, який може сформуватися протягом свят", – наголосив Шмигаль.

Додамо, що карантинні обмеження не стосуватимуться лише закладів дошкільної освіти, тож садочки працюватимуть у звичному режимі.

Водночас у Львові деякі школи залишать канікули з 24 грудня до 11 січня. Решта два тижні, в які ще діятиме локдаун, учнів переведуть на онлайн-навчання. Ще частина шкіл вирішила піти на канікули з 31 грудня, а повернутися на навчання 25 січня.

Зазначимо! Кабінет Міністрів України вирішив посилити карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року через складну ситуацію з COVID-19. Які обмеження посилять, а які вводять додатково – читайте тут.



Нові обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Новий санітарний регламент

В Україні затвердили новий санітарний регламент для закладів освіти, який почне діяти з січня 2021 року.

Там змінені підходи до організації харчування. Школам варто врахувати основні принципи здорового харчування. Зокрема, обмежити вміст солі, цукру та жирів.

Також заборонено продавати у шкільних буфетах такі продукти: снеки, чіпси, сухарики, поп-корн, ковбаси, сосиски, копчену та солону рибу, деякі солодощі тощо. Водночас у щоденному шкільному раціоні учнів мають бути злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.

Врегульовано питання організації харчування дітей з ООП. Якщо в дитини є довідка про певні дієтичні потреби, то заклад вимушений організувати окреме харчування для неї.

Як зміниться шкільне харчування в школі з нового року? Влада оновила регламент шкільного харчування. Тепер учнів не можна годувати напівфабрикатами та шкідливими перекусами. Професійна робоча група вже почала працювати над смачним та збалансованим меню для учнів.

Так, сезонні меню готуються на шість тижнів. Робота рухається швидкими темпами: вже готові меню сніданків та обідів. Надалі будуть розроблені меню для вечерей, других сніданків і підвечірків.

Учнів, які проживають на відстані більш як 2 кілометри до школи, повинні забезпечити транспортом для підвезення до закладів освіти.

Працівники шкіл, зокрема і вчителі, мають проходити профілактичні медичні огляди. У разі порушення цих термінів, їх не можна допускати до роботи в школі.

Заборонена оренда шкіл не під освітні потреби. Також встановлені вимоги до благоустрою шкіл.

МОЗ дозволило використовувати в школах дротове або бездротове підключення до інтернету. Якщо в закладах освіти встановлені роутери та Wi-Fi, вони повинні бути на висоті не менше 2 метрів від підлоги.

Є також вимоги до комп’ютерного обладнання у школах – якщо це персональні комп’ютери, то екран в них має бути не менше 15 дюймів, а в ноутбуках – не менше 14 дюймів, але окремо варто купити клавіатуру та мишку.

Щоб в учнів не було сколіозу, треба підбирати меблі по росту дітей та двічі на рік пересаджувати учнів у інші ряди. Це буде профілактувати від порушення постави, зору та слуху.

Також у кожній школі мають бути внутрішні санітарні зони, зокрема туалети треба облаштувати всередині закладу.

Початок навчального дня не повинен бути раніше 8:00, а початок занять у другу зміну – не пізніше 14:00 (для учнів за вечірньою формою – не пізніше 16:00).

Навчальні меблі повинні бути без гострих кутів, сколів тощо. Пошкоджені та зношені меблі підлягають своєчасній заміні. Поверхня навчальних меблів має бути стійкою до мийних та дезінфекційних засобів.

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Коронавірус в школах

У Києві станом на середу, 9 грудня, закриті на карантин чотири школи. Також наразі на дистанційному навчанні перебуває 939 класів у 265 школах Києва.

Скільки учнів та вчителів захворіли на коронавірус? Усього у Києві COVID-19 виявили майже 1302 учнів та майже тисячі вчителів. Кличко додав, що загострилося сезонне захворювання грип та ГРВІ.

До слова, керівник головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан заявив, що директор школи несе відповідальність за те, щоб діти дотримувалися заходів безпеки під час карантину в закладі освіти.

Він заявив, що якщо дитина з кашлем і проявами гострих респіраторних захворювань залишається навчатися в класі, то кримінальну відповідальність за це несе директор школи. За безвідповідальність директору загрожує покарання у вигляді штрафу чи позбавлення волі до шести років.

Скандали в школах

На Львівщині вчителька декілька разів вдарила учня по голові

У школі в селі Потеличі на Львівщині вчителька української мови та літератури під час перерви вдарила шестикласника по голові. В мережі з’явилося відео, на якому видно, як вчителька б'є підзатильники" дитині.

Директорка розповіла, що учнів 6-А класу билися у коридорі, на що відреагувала вчителька Надія Патлика. Вона розборонила учнів, після чого зайшла за ними у кабінет і вдарила одного школяра. Її звільнили наступного дня.

Дивіться відео, як вчителька вдарила учня по голові:

На Рівненщині вчителя змушував учнів присідати з муляжем снаряду

На Рівненщині вчитель предмету "Захисту України" з Квасилівського професійного ліцею звільнився після скандалу з відео, на якому видно, що він знущався з учнів. Таке покарання вчитель Олександр Нагорняк вигадав школярам через запізнення та погані оцінки. Деталі та відео – можна знайти за посиланням.

Під Черкасами директор знущався на учнями та варив самогон у школі

У селі Лип'янка на Черкащині батьки школярів влаштували бунт проти директора, який майже 10 років тримав у страху всю школу. Він знущається над школярами, варить самогон, випасає худобу на території та облаштував склад в будівлі закладу освіти.

Рік тому директора школи звільнили, але він знову поновився через суд. Деталі про цей скандал – читайте тут.

Вчителька принижувала та ображала учнів у Кропивницькому

У школі Кропивницького спалахнув скандал через вчительку, яка з криками та приниженнями навчала молодших школярів, поки ті виконували домашнє завдання у групі продовженого дня.

Мама однієї учениці зізнається, що педагогиня нормально не розмовляла, завжди ображала та принижувала дітей. Вчительку вже звільнили. Деталі – читайте тут.

Школяр розпилив сльозогінний газ під час уроку

У Червонограді 9 грудня в одній з середніх шкіл міста школяр розпилив сльозогінний газ під час уроку. Зі школи евакуювали 400 людей.

Правоохоронці опитали учня 11 класу в присутності його матері. Школяр розповів, що під час уроку він розглядав газовий балончик, але пластиковий запобіжник випадково зламався, тому газ й розпилився.

До теми Сексуальна освіта у школах: чому це важливо для дітей та як про це навчають в інших країнах

Платне ЗНО та деталі вступу

Міністерство освіти і науки розробили проєкт, завдяки якому учасники ЗНО зможуть складати додаткові тести за власний кошт. Тобто випускники мають право пройти тестування з більшої кількості навчальних предметів, ніж це встановлено зараз, але платно.

Ще однією важливою новацією стане зміна у визначенні оцінки за ДПА. Так, результати державної підсумкової атестації випускників, які не планують вступати до вишів, будуть визначатися без урахування рейтингового оцінювання.

В. о. директор УЦОЯО Валерій Бойко розповів, що ДПА для випускників 2021 року відбуватиметься за вибором учня:

або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема і онлайн),

або у формі ЗНО.

Загалом у 2021 році випускники шкіл зможуть складати ЗНО із 5 навчальних предметів. Тестування буде проводитися з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької та іспанської мов.

Водночас у 2021 році встановлять обмеження щодо кількості заяв для вступу на небюджетні місця за контрактом – не більше 30 заяв всього.

А заяви вступників, яких зарахують на бюджет, будуть автоматично виключені з інших конкурсних пропозицій, якщо вступник сам не відмовиться від цього.

Більше про терміни вступу та подання заяв до вишів у 2021 році – читайте тут.

Зарплати вчителів у грудні

Ексочільниця Міносвіти Любомира Мандзій заявила, що затримки зарплат вчителям у грудні 2020 року не буде. Уряд ухвалив перерозподіл понад 51 мільйон гривень видатків освітньої субвенції між місцевими бюджетами, щоб не допустити заборгованості зарплат педагогам.

Додамо, що також планується підняття зарплат вчителів у 2021 році на майже 30%.

Новини у вищій освіті

96 найбільш обдарованих студентів вишів отримають академічні стипендії Кабінету Міністрів України у 2020-2021 навчальному році. Кожен з них отримає стипендію в розмірі 2480 гривень щомісяця.

Також 21 аспірант з різних українських вишів отримали стипендії президента на 2020-2021 навчальний рік. Так, кожен з них отримуватиме стипендію в розмірі понад 7 тисяч гривень.

У МОН наголосили, що іноземні студенти все частіше обирають українські виші для навчання. Так:

понад 40% іноземних студентів обрали виші України через якість навчання;

40-60 % опитаних іноземців – через вартість навчання;

35% опитаних – через легкість визнання диплома на батьківщині;

а 42% – через бажання навчатися в одній із європейських країн.

Як іноземці дізналися про Україну та з якими перешкодами стикнулися – читайте тут.

Цікаво, що експерти провели опитування і з’ясували, що психіка студентів значно погіршилася через пандемію коронавірусу. Також деякі студенти опинилися зовсім самотніми, а це мало негативний вплив на їх самопочуття та настрій.

Але лише п'ята частина опитаних студентів звернулася за психологічною допомогою до фахівців.