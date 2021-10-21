Дострокові канікули для учнів

МОЗ та МОН рекомендувало школам піти на канікули раніше – з 18 жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Деякі школи дослухалися до порад, а деякі вирішили йти за планом – з 25 жовтня.

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Так, вже цього тижня канікули розпочалися у понад 5 тисячах шкіл України, а це 35,5% від їх загальної кількості.

Де канікули почалися з 18 жовтня:

Львів – усі школярі міста з 18 жовтня пішли на 2-тижневі канікули до 1 листопада.

Харків – в області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня до 1 листопада.

Вінниця – канікули розпочалися з 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно.

Хмельницький – канікули для учнів запровадили на тиждень з 18 по 24 жовтня.

Херсон – канікули з 18 жовтня. Все через червону зону та збільшення кількості захворювань на COVID-19.

Івано-Франківськ – учні міста та області пішли на канікули з 18 до 25 жовтня.

Кропивницький – учні понад 30 шкіл міста відпочивають з 18 до 29 жовтня, ще 6 шкіл запланували канікули з 25 жовтня на тиждень.

Суми – тут також перенести канікули на 18 жовтня.

Чернігів – учні пішли на дострокові канікули з 18 жовтня.

Деякі школи вирішили не переносити канікули, заявивши, що в них контрольована ситуація з коронавірусом і вони не потребують дострокового відпочинку.

Де канікули почнуться з 25 жовтня:

Одеса

Київ

Луцьк

Дніпро

Рівне

Житомир

Полтава

Миколаїв.

Водночас у Чернігові канікули в школах можуть розпочатися трохи пізніше. В міському управлінні освіти рекомендують піти на канікули з 1 листопада.

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Окрім того, у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що канікули можуть продовжити для школярів – допускають, що учні можуть бути вдома близько 3 – 4 тижнів.

Важливо – Міносвіти рекомендує запровадити дистанційне навчання у вишах, коледжах та профтехах з 25 жовтня по 15 листопада 2021 року. Також наголосили на дотриманні у закладах освіти та гуртожитках у цей період максимальних карантинних обмежень.

Обов’язкова вакцинація вчителів

У Тернополі працівники поліції почали перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію у вчителів. Поліція має службові планшети, які зчитує QR-коди COVID-сертифікатів. Першою перевірили школу №4, де вакциновано понад 87% персоналу.



Поліція перевіряє COVID-сертифікати вчителів / Поліція Тернопільської області

Директор київської школи Дмитро Ламза через суд хоче скасувати наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію вчителів проти COVID-19. Наразі вирішують питання щодо відкриття провадження за даним позовом.

Проте освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає цей вчинок безвідповідальним та популістським.

Цю ситуацію (позов директора школи про скасування обов’язкової вакцинації, – 24 канал) я вважаю абсолютно популістською, це хайп на темі,

– каже Горбачов.

На його думку, директор школи забув, що його найголовніший обов’язок – збереження життя та здоров’я всіх.

Додамо, що станом на 18 жовтня принаймні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали 86% працівників шкіл. Повністю (двома дозами) вакциновано 358 390 освітян – це 56% від загальної їх кількості.

Де вакциновано найбільше вчителів:

Луганська область – 79,4%;

Харківська область – 70,9%;

Черкаська область – 70,9%;

Полтавська область – 69,4%;

Київ область – 67,7%;

Житомирська область – 66,9%.

Де вакциновано найменше вчителів:

Рівненська область – 24,5%,

Волинська область – 22%,

Івано-Франківська область – 20,8%,

Одеська область – 20,1%,

Львівська область – 19,4%.

Що відомо про обов’язкову вакцинацію вчителів МОЗ включило



Скільки часу мають вчителі для вакцинації? Наказ МОЗ від 7 жовтня 2021 року про обов'язкову вакцинацію освітян набуде чинності через місяць. Отже, вони ще можуть встигнути вакцинуватись – до 7 листопада.



Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) без збереження зарплати. МОЗ включило вчителів до переліку професій , для яких щеплення від COVID-19 є обов’язковим.Скільки часу мають вчителі для вакцинації? Наказ МОЗ від 7 жовтня 2021 року про обов'язкову вакцинацію освітян набуде чинності через місяць. Отже, вони ще можуть встигнути вакцинуватись – до 7 листопада.Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу. В іншому випадку, їх відсторонять (відправлять у відпустку) без збереження зарплати.



Додамо, що у Золочеві на Львівщині до суду притягнули директорку школи через низький рівень вакцинації вчителів. Звинуватили її у тому, що менше 80% працівників отримали щеплення від коронавірусу, тому діти не змогли навчатися очно у закладі.

Суд визнав директорку школи винною, але від відповідальності звільнив, оскільки порушення є малозначним. Суддя обмежився усним попередженням.

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Нові умови вступу у 2022 році

Міністерство освіти і науки затвердило умови прийому на навчання до вишів у 2022 році. У документі наголошується, що для конкурсного відбору абітурієнтів, які вступатимуть на бакалаврат після 11 класу, зараховуватимуться бали сертифікатів ЗНО (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з трьох конкурсних предметів.

Терміни вступної кампанії у 2022 році:

Реєстрація електронних кабінетів вступників для вступу на перший курс розпочнеться 1 липня 2022 року. Прийом документів від вступників розпочнеться 14 липня і закінчиться 16 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, 22 липня – для осіб, які вступають за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів. Вступні іспити, творчі конкурси проводитимуться в кілька потоків з 1 по 13 липня включно. Співбесіди будуть проводити з 17 до 19 липня. Формування рейтингових списків абітурієнтів на бюджет, які вступатимуть на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, відбудеться не пізніше 27 липня. Вступники, які отримали рекомендації для зарахування, мають подати оригінали документів для зарахування на бюджет до 4 серпня. Зарахування вступників проводитиметься 5 серпня.

Кожен зареєстрований учасник ЗНО цього року зможе безкоштовно пройти тести максимум по 5 навчальних предметів. Водночас обов'язкових предметів для ЗНО немає, але абітурієнти мають визначити, які тести їм треба для вступу до вишу.

Зазначимо, що у МОН змінили перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилили роль математики під час вступу до вишу. Так, математика стала другим обов'язковим конкурсним предметом для вступу на такі спеціальності:

Політологія,

Журналістика,

Соціальна робота,

Соціальне забезпечення.

Також для вступу на спеціальність "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" ЗНО з математики є третім конкурсним предметом. Для яких спеціальностей потрібне ЗНО з математики – читайте за посиланням.

Цікаво, що у Національному університеті "Чернігівський колегіум" імені Т. Шевченка на вчителя фізики цього року вступив лише один першокурсник. За словами експертів, щороку тенденція на природничі спеціальності зменшується. Чому так та деталі – читайте у статті.

Скандали в освіті

Суд скасував склад НАЗЯВО

Верховний суд скасував нинішній склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. В мережі підняли паніку, мовляв, дипломи про вищу освіту зразка 2020 і 2021 років стануть недійсними. Але у МОН заспокоюють, що це рішення не вплине на дипломи.

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Поліція затримала "викрадачів" / Фото поліції Київської області

На Вінниччині школяра підозрюють у пограбуванні школи

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Він залякує учнів, а вчителям – погрожує. Наприклад, нещодавно він сказав вчительці: "Я знаю, де ти живеш, ходи і озирайся".

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Уряд змінив умови навчання на військових кафедрах

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка регулює порядок підготовки офіцерів запасу. Відтепер отримати атестацію при навчанні за програмою офіцерів запасу можна буде не раніше 4 курсу.

У програмі підготовки офіцерів запасу передбачено проведення зборів (виїзд на полігон).Також збільшилася кількість вишів, де готують офіцерів з запасу. Деталі – читайте у статті.

Гарна новина Українські школярі та студенти здобули 20 нагород на Міжнародному шоу INOVA 2021

Уряд затвердив державний стандарт професійно-технічної освіти

Він прийде на зміну тому, що діяв з 2002 року. В ньому передбачили три ключових правила: компетентнісний підхід, орієнтація на результат навчання учня та умови для всебічного розвитку особистості.

Для чого потрібен стандарт та що зміниться для студентів профтехів – читайте у статті.