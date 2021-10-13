Раніше у МОЗ повідомили, що ситуація з захворюваністю на коронавірус погіршилася, і тисячі учнів разом із вчителями вже на ізоляції. Тож у відомстві рекомендували школам запровадити канікули на тиждень раніше – не з 25, а з 18 жовтня.

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Тепер це рішення підтримало і Міносвіти. У листі МОН звернулося до місцевих органів влади з рекомендацією вжити невідкладних заходів, спрямованих на збереження здоров’я дітей та працівників шкіл.

Чинним законодавством передбачено, що структура і тривалість навчального року й відпочинку між ними визначаються виключно рішенням педагогічної ради закладу освіти. А тому, звертаючись до педрад, прошу відповідально поставитися до рекомендацій МОН,

– написав Шкарлет.

До слова, очільник МОЗ Віктор Ляшко сподівається, що дострокові канікули для школярів вплинуть на поширення коронавірусу шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов'язкових соціальних контактів.

За його словами, зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до щонайменше на 15% зниження захворюваності вже за 5 днів після ухвалення цього рішення.

Додамо, що відправити школярів на канікули раніше заздалегідь вирішили у: