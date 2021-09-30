Канікули можуть змістити: у МОН не виключають, що учні знову будуть навчатися влітку

У Міністерстві освіти розглядають різні варіанти щодо навчання, щоб це було безпечно і діти отримали якісну освіту. Зокрема, у червоній зоні у школах, де не буде вакциновано 100% освітян, для роботи в очному форматі можуть змістити канікули.

МОН рекомендує в такій ситуації розглянути графік гнучких канікул, але кінцеве рішення школи мають ухвалювати самостійно.

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Учні знову можуть навчатися влітку

Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів, що МОН надіслало школам рекомендаційний лист щодо канікул.

Школи можуть розглянути гнучкий графік канікул у червоній зоні, де треба 100% вакцинованих освітян. Якщо не буде цей відсоток, або від 80% до 100%, засновник може ухвалити рішення гнучкого пересунення канікул,

– заявив Шкарлет.

Як приклад, очільник МОН навів ситуацію в одній із одеських шкіл, де із 60 вчителів лише 12 вакциновані, і ті, хто без щеплення на знак протесту вийшли перекрити дорогу.

"Тоді виїхали на місце представники департаменту освіти Одеської ОДА та провели роз‘яснювальну роботу. Вчителям запропонували у такому випадку змістити канікули. Теж є варіант навчатися влітку", – додав Шкарлет.

За його словами, наразі у МОН розглядають різні варіанти того, щоб освітній процес не зупинився і діти не залишилися без якісної освіти.

Ситуація з навчанням у червні 2021 року

Нагадаємо, що минулого навчального року деякі школи через додаткові канікули протягом року продовжили навчання на літо. Наприклад, навчання в червні 2021 року тривало у таких містах:

у Сумах – до 11 червня;

​у Львові – у всіх школах по-різному (до 28 травня, 4, 10 і навіть 14 червня);

у Черкасах – до 8 червня;

у Рівному – до 4 червня;

у Хмельницькому – до 11 червня;

у Тернополі – до 8 червня;

у Полтаві – до 9 червня;

у Харкові – до 5 червня;

у Кропивницькому – дo 7 абo14 чеpвня;

у Дніпрі – до 28 травня, 11 червня або навіть до кінця червня;

у Херсоні – до 10 червня;

на Волині – до 30 травня, 4 або 16 червня;

у Чернігові – до 4 червня;

в Одесі – у більшості до 4 червня.

Графік канікул на 2021/2022 навчальний рік

До слова, українські школярі зазвичай мають канікули кожного кварталу, проте вони можуть змінюватися залежно від епідемічної ситуації у країні.

МОН цього року рекомендувало такі дати канікул:

осінні канікули – з 25 по 31 жовтня 2021 року;

– з 25 по 31 жовтня 2021 року; зимові канікули – з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року;

– з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року; весняні канікули – з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року;

– з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року; літні канікули – з 1 червня 2022 року по 31 серпня 2022 року.

Але такий графік носить тільки рекомендаційний характер, адміністрація школи може вносити свої зміни.