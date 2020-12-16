Через посилення карантинних заходів з 8 до 24 січня 2021 року учням заборонено відвідувати школи. Проте заклади освіти на цей період можуть оголосити канікули або перейти на дистанційне навчання.

Канікули під час локдауну

Так, МОН рекомендує за потреби оголосити на період локдауну додаткові канікули для школярів. Про це йдеться у листі Міносвіти керівникам місцевих департаментів освіти й науки.

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У МОН додають, що, згідно з законом, тривалість канікул у школах протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

У листі зазначено, що відповідно до постанови уряду від 9 грудня 2020 року №1236, з 8 до 24 січня 2021 року в Україні запроваджуються посилені карантинні обмеження.

Так, у цей період учням заборонено відвідувати школи, незалежно від форми власності, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.

Дистанційне навчання під час локдауну

Міносвіти також запевняє, що в цей період можна організувати навчання в дистанційному форматі.

Так, до прикладу, у Києві вирішили, що школярі не будуть мати додаткових канікул через локдаун. А після зимових канікул (з 11 січня) школярі розпочнуть навчання в онлайн-режимі.

Окрім того, радять для цього використовувати платформу для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів "Всеукраїнська школа онлайн", яку запустили МОН та Мінцифри. Посилання на платформу – тут.

Нагадаємо, в умовах карантину через COVID-19 уряд дозволив дітям з особливими освітніми потребами користуватись вдома шкільними індивідуальними допоміжними засобами для навчання.



В Україні діятимуть нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу