Кабінет Міністрів України рекомендував школам піти на канікули з 15 жовтня й до 30 жовтня. Втім у деяких регіонах вирішили почати канікули дещо пізніше, а в окремих досі думають про дату їхнього початку.

Про те, в яких регіонах осінні канікули розпочинаються вже з 15 жовтня, розповідає Освіта24.

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Київ

Столична влада вирішила не приєднуватися до рекомендацій уряду про канікули з 15 жовтня. Там ще раніше планували початок осінньої паузи на 21 жовтня, тож вирішили так усе й залишити.

Натомість у Київській облдержадміністрації повністю підтримали рекомендації Кабміну. Тож школам Київської області рекомендували йти на карантин саме з 15 жовтня.

Харків

Схожої зі столицею позиції дотримується і влада Харкова. Там наголосили, що рекомендації уряду є лише рекомендаціями, тож канікули переносити не будуть – ті розпочнуться з 21 жовтня, як і планували.

У Харківській області натомість ситуація геть не однозначна. Школи в більшості населених пунктів дослухалися до Кабміну і йдуть на канікули з 15 жовтня, але частина шкіл планує починати відпочинок з 19 жовтня, а ще частина – з 22-го.

Дніпро

Тут, схоже ситуація цілком очевидна й зрозуміла – і Дніпро, і Дніпропетровська область ідуть на канікули з 15 жовтня. Ба більше, місцева влада підкреслює, що вони й самі просили почати канікули якомога швидше.

Одеса

В Одесі й узагалі хочуть, аби канікули розпочалися не швидше як 26 жовтня. Втім розглядають можливість, щоб з 19 до 26 жовтня діти навчалися в режимі онлайн.

Львів

У Львові теж цікава ситуація. З 15 жовтня школярів на канікули ще не відправили й хочуть зробити це з 19 жовтня. Втім остаточне рішення будуть схвалювати на засіданні комісії саме 15 жовтня.

Аналогічної позиції дотримуються й у Львівській ОДА. Там рекомендували школам провести осінні канікули з 19 до 30 жовтня.

Запоріжжя

Тут закладам освіти вирішили дозволити самотужки обирати, коли й доки їм проводити канікули. Проти рішення уряду не суперечать, але й не спонукають нікого одночасно йти на канікули з 15 жовтня.

Івано-Франківськ

Тут вирішили, що після 15 жовтня продовжать навчання в школах, попри рекомендації Кабінету міністрів. Водночас коли саме школи підуть на осінні канікули, поки не кажуть.

Чернівці

Аналогічна ситуація і в Чернівцях. На канікули з 15 жовтня йти не збираються, але коли їх розпочнуть – місцева влада поки не каже.

Коротко про рішення уряду: