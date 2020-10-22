Департамент освіти Києва закликав вчителів не ігнорувати протиепідемічні заходи під час роботи. Зокрема, педагогам варто носити маски та дотримуватися дистанції навіть під час канікул у школах.

У Департаменті освіти і науки Києва опублікували лист-звернення директорки Олени Фіданян до освітян міста, у якому закликають вчителів дотримуватися безпеки.

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Там наголосили, що у канікулярний час також варто:

використовувати захисні щитки, маски;

дотримуватися соціальної дистанції;

утримуватися від очного спілкування з колегами.

Окрім того, мер міста Віталій Кличко розповів, що у 422 закладах освіти Києва почалися канікули. Ще 6 шкіл у столиці продовжать працювати, бо там запровадили нову триместрову систему навчання.

Зазначимо, що канікули в школах столиці будуть тривати лише тиждень – з 21 до 29 жовтня.

Чи навчатимуть учні дистанційно після канікул? У МОН наголосили, що після канікул залежно від епідемічного рівня регіону дехто розпочне очне навчання. Проте учні червоної зони залишиться на дистанційному навчанні.

Загалом, навчання для учнів початкових класів буде проводитися в очному форматі, а учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах.