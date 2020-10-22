Під час канікул вчителі у школі мають носити маски та дотримуватись дистанції
Департамент освіти Києва закликав вчителів не ігнорувати протиепідемічні заходи під час роботи. Зокрема, педагогам варто носити маски та дотримуватися дистанції навіть під час канікул у школах.
У Департаменті освіти і науки Києва опублікували лист-звернення директорки Олени Фіданян до освітян міста, у якому закликають вчителів дотримуватися безпеки.
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Там наголосили, що у канікулярний час також варто:
- використовувати захисні щитки, маски;
- дотримуватися соціальної дистанції;
- утримуватися від очного спілкування з колегами.
Окрім того, мер міста Віталій Кличко розповів, що у 422 закладах освіти Києва почалися канікули. Ще 6 шкіл у столиці продовжать працювати, бо там запровадили нову триместрову систему навчання.
Зазначимо, що канікули в школах столиці будуть тривати лише тиждень – з 21 до 29 жовтня.
Чи навчатимуть учні дистанційно після канікул? У МОН наголосили, що після канікул залежно від епідемічного рівня регіону дехто розпочне очне навчання. Проте учні червоної зони залишиться на дистанційному навчанні.
Загалом, навчання для учнів початкових класів буде проводитися в очному форматі, а учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах.