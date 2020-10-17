Канікул не буде: у школах Франківська вчитимуться, попри червону зону
Попри потрапляння Івано-Франківська до червоної карантинної зони, школи тут продовжать працювати і не змінюватимуть режим роботи. Крім того, на канікули з 19 числа у місті не збираються йти.
Про це під час брифінгу заявив мер Франківська Руслан Марцінків. За його словами, і з 19 жовтня, коли набуває чинності нове карантинне зонування, школярі будуть вчитися, як завжди, передає 24 канал.
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Марцінків підкреслив, що мерія оперативно провела опитування, і більшість батьківської громади міста, керівників ліцеїв і вчителів виступила за продовження навчання з 19 жовтня по 23 жовтня.
Мер Франківська додав, що з 23-го по 27 жовтня, відповідно до ухваленого раніше рішення, діти будуть вчитися дистанційно – осінніх канікул у франківських школярів не буде.
"Розуміємо, що є батьки, які виступають за дистанційне навчання з 19 жовтня. Рекомендуємо адміністрації навчальних закладів, якщо клас чи школа ухвалить таке рішення, переходити на дистанційне навчання", – підкреслив Марцінків.
Він зазначив, що максимально намагалися опитати батьків і педагогів. Опитування проводили в усіх школах міста в батьківських групах по класах.
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- Продовжать роботу дитячі садки.
- Громадський транспорт працюватиме, як і зазвичай: вимог спецперевезення немає, є лише вимоги щодо сидячих місць і перебування в масках.
- Не обмежуватимуть роботу розважальних закладів і бізнесу.