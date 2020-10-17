Попри потрапляння Івано-Франківська до червоної карантинної зони, школи тут продовжать працювати і не змінюватимуть режим роботи. Крім того, на канікули з 19 числа у місті не збираються йти.

Про це під час брифінгу заявив мер Франківська Руслан Марцінків. За його словами, і з 19 жовтня, коли набуває чинності нове карантинне зонування, школярі будуть вчитися, як завжди, передає 24 канал.

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Марцінків підкреслив, що мерія оперативно провела опитування, і більшість батьківської громади міста, керівників ліцеїв і вчителів виступила за продовження навчання з 19 жовтня по 23 жовтня.

Мер Франківська додав, що з 23-го по 27 жовтня, відповідно до ухваленого раніше рішення, діти будуть вчитися дистанційно – осінніх канікул у франківських школярів не буде.

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"Розуміємо, що є батьки, які виступають за дистанційне навчання з 19 жовтня. Рекомендуємо адміністрації навчальних закладів, якщо клас чи школа ухвалить таке рішення, переходити на дистанційне навчання", – підкреслив Марцінків.

Він зазначив, що максимально намагалися опитати батьків і педагогів. Опитування проводили в усіх школах міста в батьківських групах по класах.

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Продовжать роботу дитячі садки.

Громадський транспорт працюватиме, як і зазвичай: вимог спецперевезення немає, є лише вимоги щодо сидячих місць і перебування в масках.

Не обмежуватимуть роботу розважальних закладів і бізнесу.

Зверніть увагу! Станом на ранок 17 жовтня в Івано-Франківській області зафіксували 16 377 (+214 за добу) випадків COVID-19. Наразі тут хворіють 7 525 людей. За увесь час епідемії одужали 8 473 осіб, натомість померли 379 пацієнтів.