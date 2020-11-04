Мовний омбудсмен Тарас Кремінь повідомив, що у майбутньому кожен, хто претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде складати іспит на знання державної мови.

Відповідна норма закону набуде чинності 16 липня 2021 року. Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови, повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

Цікаво КСУ не ухвалив рішення щодо закону про державну мову, – ЗМІ

За його словами, людина, яка планує стати народним депутатом у наступному скликанні чи захоче працювати міністром тощо, повинна підтвердити своє знання української мови на іспиті.

Мовний омбудсмен вважає, що якщо рівень володіння державною мовою у посадовця не відповідатиме стандартам, то його треба звільняти.

Раніше Тарас Кремінь запевняв, що іспит на володіння державною мовою повинні складати всі українці – від учня до президента.

Тож, у липні 2021 року набуде чинності закон, відповідно до якого запроваджується обов’язкове складання іспиту на рівень володіння державною мовою для певних категорій громадян.

До слова, Верховна Рада ще у 2019 році ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Тоді президент Петро Порошенко підписав закон і більшість норм закону набули чинності з 16 липня 2019 року. Зокрема, законом визначаються особливості застосування державної мови у сферах культури, телебачення і радіомовлення, друкованих ЗМІ, обслуговування споживачів та у інших галузях.