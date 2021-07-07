Checks Over Strikes – платформа фінансової грамотності, спрямована на навчання грошового менеджменту дорослих та молоді, які проживають у неблагополучних районах канадських міст. Вона поєднує методи дистанційної та очної освіти.
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Унікальність стартапу
Комплексна онлайн-програма має на меті навчити молодь та дорослих низці фінансових навичок – від кредитування, бюджетування та грошового планування до інвестицій, фінансового менеджменту та підприємництва.
Користувачі платформи мають змогу комунікувати з фінансовими менторами у режимі реального часу, а спікери використовують низку інструментів для навчання, в тому числі соціальні мережі та подкасти.
Фінанси часто є незручною та складною темою для молоді. Нам потрібно підтримувати зв'язок з громадою, щоб люди могли навчитись інвестувати гроші у себе, і тоді розвиток суспільства стане перспективнішим,
– вважає Крейг Браун.
До слова, платформа також пропонує консультації з фінансових питань для молодих підприємств. Щоправда, таке менторство вже не є безкоштовним, і коштує 249 доларів на місяць.
Платформа має спеціальну освітню програму для бізнесу / Скриншот сайту Checks Over Strikes