Checks Over Strikes – платформа фінансової грамотності, спрямована на навчання грошового менеджменту дорослих та молоді, які проживають у неблагополучних районах канадських міст. Вона поєднує методи дистанційної та очної освіти.

До теми Заробити, навчаючи інших: як відкрити бізнес у галузі фінансової освіти

Унікальність стартапу

Комплексна онлайн-програма має на меті навчити молодь та дорослих низці фінансових навичок – від кредитування, бюджетування та грошового планування до інвестицій, фінансового менеджменту та підприємництва.

Користувачі платформи мають змогу комунікувати з фінансовими менторами у режимі реального часу, а спікери використовують низку інструментів для навчання, в тому числі соціальні мережі та подкасти.

Фінанси часто є незручною та складною темою для молоді. Нам потрібно підтримувати зв'язок з громадою, щоб люди могли навчитись інвестувати гроші у себе, і тоді розвиток суспільства стане перспективнішим,

– вважає Крейг Браун.

До слова, платформа також пропонує консультації з фінансових питань для молодих підприємств. Щоправда, таке менторство вже не є безкоштовним, і коштує 249 доларів на місяць.

Платформа має спеціальну освітню програму для бізнесу / Скриншот сайту Checks Over Strikes

Порада! Підвищуйте власний рівень фінансової грамоти безкоштовно, використовуючи навчальні матеріали з інтернету. Роздрукувати їх допоможуть принтери Canon серії MegaTank, які є дуже економними. Собівартість друку однієї сторінки А4, за умов використання оригінальних чорнил, складає всього 46 копійок з урахуванням паперу.