Поліція завершила розслідування щодо скандалу, який розгорівся у листопаді 2021 року. Усі матеріали правоохоронці передали до суду.

До теми У гуртожитку КПІ розгорівся скандал: студент встановив камеру у жіночому душі

Звинувачують у недоторканності приватного життя

Заяви про відеокамери у душі написали кілька студенток інституту. Тоді ж на місце і виїхали правоохоронці, а дізнавачі розпочали досудове розслідування. Згідно з ним, порушнику загрожує до 3 років обмеження волі.

Обвинувальний акт уже переданий до Феміди. Поліцейські з'ясували, що винуватцем є 18-річний хлопець з Одещини. Він пояснив, що встановив камеру для особистого використання.



Поліція знайшла зловмисника, який встановив камеру в жіночому душі / Фото КПІ

Правопорушнику повідомили про підозру за статтею 182 – порушення недоторканності приватного життя. Мовиться про незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу.

Зверніть увагу! За словами нардепки, яка повідомила про скандал, порушника мають покарати за статтею 301 – виготовлення порнографічних матеріалів. Проте для цього правоохоронці мали довести мету збуту чи розповсюдження.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Розгляд справи у суді має відбутись згодом. Після судового рішення згідно із законодавством усі вилучені відеоматеріали мають знищити.

Скандал із прихованою камерою: деталі

Камеру відеоспостереження помітили 28 жовтня в душі жіночого гуртожитку №7 КПІ у Києві. Студент 2 курсу випадково зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео.

Завідувачка гуртожитку почала виправдовувати хлопця. Вона закликала дівчат, які написали колективну заяву, "вгомонитися".

Ректор інституту Михайло Згуровський специфічно відреагував на інцидент. Він відповів, що у виші "креативні студенти".

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