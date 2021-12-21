Поліція завершила розслідування щодо скандалу, який розгорівся у листопаді 2021 року. Усі матеріали правоохоронці передали до суду.
До теми У гуртожитку КПІ розгорівся скандал: студент встановив камеру у жіночому душі
Звинувачують у недоторканності приватного життя
Заяви про відеокамери у душі написали кілька студенток інституту. Тоді ж на місце і виїхали правоохоронці, а дізнавачі розпочали досудове розслідування. Згідно з ним, порушнику загрожує до 3 років обмеження волі.
Обвинувальний акт уже переданий до Феміди. Поліцейські з'ясували, що винуватцем є 18-річний хлопець з Одещини. Він пояснив, що встановив камеру для особистого використання.
Поліція знайшла зловмисника, який встановив камеру в жіночому душі / Фото КПІ
Правопорушнику повідомили про підозру за статтею 182 – порушення недоторканності приватного життя. Мовиться про незаконне збирання та зберігання конфіденційної інформації про особу.
Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Розгляд справи у суді має відбутись згодом. Після судового рішення згідно із законодавством усі вилучені відеоматеріали мають знищити.
Скандал із прихованою камерою: деталі
- Камеру відеоспостереження помітили 28 жовтня в душі жіночого гуртожитку №7 КПІ у Києві. Студент 2 курсу випадково зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео.
- Завідувачка гуртожитку почала виправдовувати хлопця. Вона закликала дівчат, які написали колективну заяву, "вгомонитися".
- Ректор інституту Михайло Згуровський специфічно відреагував на інцидент. Він відповів, що у виші "креативні студенти".
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