У Каліфорнії батьки подали на школу до суду, бо їх дітей змушували молитися ацтекським богам

Батьки кількох учнів з Каліфорнії подали до суду через шкільну програму. Їх дітей змушували молотися ацтекським богам, яким колись приносили у жертву людей. Батьки стверджують, що це порушує конституції США та штату.

Про цю ситуацію стало відомо ще на початку цього року від дослідника Кріса Руфо. Він повідомив, що у навчальній програмі дітям пропонують читати молитви до божества Тезкатліпока.

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Експерт з товариства Томаса Мора Пол Джонн, який представляє батьків учнів, описав типову навчальну програму як "відверто неконституційну".

Батьки не проти того, щоб учні дізналися про різні культури та релігії, включаючи практику ацтеків. Але затверджена програма виходить далеко за межі, спрямовуючи дітей молитися до ацтекських божеств. Це не тільки образливо, але й явно неконституційна,

– сказав Пол Джонна.

Довідка! Тезкатліпока – це бог ацтеків, якого вшановували людським жертвоприношенням. Згідно з Енциклопедією всесвітньої історії, людям вирізали серця на честь божества.

Відповідачами у скарзі є Каліфорнійська рада освіти та Департамент освіти. Батьки вимагають тимчасового запобіжного заходу, який би заважав заборонив поки використовувати ацтекські молитви та співи в державних школах.

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Доктор наук Алан Сандстром стверджує, що, хоча він підтримує цілі типового навчального плану, він вважає використання цих молитов помилкою. "Молитви становлять релігійну діяльність, яка, на мою думку, не має місця у державних школах", – сказав він.

До слова, нещодавно МОН та Всеукраїнська Рада Церков підписали спільну угоду про викладання курсів морального спрямування у школах. Які традиційні цінності будуть просувати серед учнів – читайте у статті.