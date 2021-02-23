Перші місяці нового року є ідеальним періодом для перезавантаження власних грошових цілей. Сертифікована фінансова планувальниця Емі Річардсон створила річний календар для управління коштами.

12 окремих квадратиків, які символізують місяці, містять основні фінансові кроки. Створивши подібну грошову мапу для себе особисто, можна оптимізувати бюджет та покращити систему управління доходами та витратами.

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Для початку планувальниця радить проаналізувати фінанси минулого року. Таким чином, можна краще передбачити власні доходи та витрати у 2021. Сучасна фінансова система, на думку експертки, вимагає не стільки вміння економити та управляти грошима, скільки навичок оптимізовувати їх заробіток.

Колообіг грошей є вашим повітрям. Як тільки ви зможете вільно дихати, то й планувати власні фінанси буде легше,

– наголошує Річардсон.

З чого складається фінансовий календар

Січень. Створіть мапу великих витрат та доходів у 2021. Перегляньте власну кредитну історію минулого року та окремо виділіть категорію податків.

Лютий. Перегляньте витрати на базові потреби. Впевніться, що грошей достатньо на оренду чи утримання житла, купівлю їжі та страхові медичні поліси.

Березень. Почніть планувати літню відпустку. Знайдіть можливість закрити всі свої кредитні рахунки.

Квітень. Знову перегляньте витрати на сплату податків. Зробіть квартальний аналіз доходів.

Травень. Впевніться, що у вас немає ніяких боргів. Придбайте нову книгу про управління фінансами, прочитайте її та займіться вивченням або удосконаленням фінансової грамоти.

Червень. Місяць є екватором вашого фінансового обліку. В цей час варто проаналізувати, чи все йде за встановленим фінансовим планом. Якщо ні, то треба знайти відповідь на запитання "чому?".

Липень. Перевірте стан всіх своїх рахунків та чи з'явилися у вас нові заборгованості або непередбачувані витрати.

Серпень. Згадайте про довготермінові фінансові цілі. Чи заощаджуєте ви на власну пенсію або навчання дітей достатньо та регулярно?

Вересень. Перегляньте власну нерухомість. Порівняйте ціни на своє авто чи житло. Чи виросли вони у порівнянні з моментом їх покупки? Яка динаміка росту чи зниження цін на ваше майно?

Жовтень. Починайте планувати витрати на свята. Складіть окремий бюджет, в який ви хочете вкластися на період Різдва чи Нового року та спробуйте його дотримуватися.

Листопад. Проаналізуйте, чи був цей рік фінансово успішним та чи вдалося досягти всіх поставлених цілей.

Грудень. Зробіть контрольний аналіз всіх доходів та витрат за рік. Скільки вам вдалося заощадити у відсотковому співвідношенні? Чи був 2021 фінансово сприятливішим, ніж 2020?

Порада! Складіть схожий річний фінансовий план для себе особисто. Роздрукувати його радимо за допомогою принтерів Canon серії MegaTank. Пристрої Canon є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умови використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу.

Окрім цього, календар фінансового добробуту від Емі Річардсон містить окремий стовпець під назвою "Після 2021". Сюди варто вписати фінансові цілі за трьома категоріями:

короткотермінові цілі (2 – 5 років);

середньотермінові (до 10 років);

довготривалі (10 чи більше років).



Фінансовий календар від Емі Річардсон / Фото CNBC