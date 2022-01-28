Школярі у Маріуполі випробували нове меню протягом двох тижнів, і тепер розповіли про реальність оновленого харчування.

До теми Клопотенко розробляє 340 нових страв для шкільного меню: коли вони з'являться в їдальнях

Основні ідеї реформи – це зменшення кількості цукру, хліба, солі, субпродуктів і жирів, водночас – збільшення кількості фруктів, овочів, м'яса, молочних продуктів.

З'явилося багато нових страв – борщ зі шпинатом, банош, морквяний крем-суп, шпундра тощо.



Страви з нового шкільного меню від Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

У школі Маріуполя харчування не є обов'язковим. Діти 1 – 4 класів зазвичай ходять до їдальні всі, а от учні середньої та старшої школи – за бажанням. "Хто хоче, той здає вчителеві гроші та йде в їдальню", – каже 7-класник Всеволод.

Тих, хто за обід платить, у середньому на клас цієї школи припадає до 5-ти, а ще двоє-троє – пільговики.

Що кажуть діти про нове меню

Школяр Всеволод зізнається, що він часто їсть у їдальні. "Проте сьогодні там даватимуть рибу з пюре. А з собою я взяв сосиску", – ділиться він.

Старшокласниця Ксенія також відгукується саркастично.

Омлет із морквою примудрилися приготувати. Раніше вони запіканку з морквою робили. Зараз там омлет із запіканкою реально можна переплутати. Єдина відмінність – що там сметана не лежить,

– каже дівчина.

Дев’ятикласниця Соня підтримує подругу і каже, що раніше було краще, адже готували омлети з ковбасою та сиром. "Примудрилися какао на воді, ще й без цукру бахнути – це щось!", – додає Ксенія.

Школярі справді помічають, що зі страв зник цукор, також вони стали більш прісні і порції – скоротилися. Так, п'ятикласники обурюються, що все без цукру, а макаронів дають мало.

Дев’ятикласниця Соня також ділиться, що м’ясні продукти її однокласникам не подобаються. "Зникли котлети, які всі дуже любили. У нас всі в класі, хто харчується платно, робили це через котлети", – додає вона.

Про нове меню позитивно відгукується восьмикласниця Евеліна.

В принципі, все подобається. З'явився рис. Спочатку якийсь він там був червоний, зараз біліший, нічого такого. Каша стала набагато смачнішою. Ну от, правда, відбивні трошки погіршилися – залишили більше цибулі, ніж м'яса. Супи, в принципі, смачні,

– ділиться вона.

А Михайло з 9 класу особливих змін взагалі не помітив. "Як на мене, то не змінилось нічого: все, як і було в минулому семестрі. Ну, там чай з ромашкою з'явився", – додав він.

Чай для школярів став окремою темою для обговорення. Мовляв, його замінили якимось дивним лимонадом – зовсім не смачний холодний чай. Тобто забрали з чаю цукор і зробили його холодним. "Інколи компот є, інколи какао. Там суцільна вода. Знаєте, коли взяв закип'ятив воду з-під крана і почав її пити", – кажуть діти.

Думки вчителів та кухарів

Асистентка вчителя Діана помічає, що у молодшій школі учні їдять із задоволенням все, що пропонує їм кухня, проте, дійсно, не всі готові до цілковитої відмови цукру.

Вони всі такі задоволені фруктами й овочами! Що найцікавіше, більшість дітей із задоволенням їдять салати. Ну а до напоїв без цукру треба звикнути, бо вдома все одно батьки кладуть цукор. Але 50 – 60% дітей готові пити такий чай,

– додає вона.

У шкільній їдальні готують за встановленим меню і за заданим бюджетом. Кухарі кажуть, що не сприймають нововведення як складнощі чи випробування. "Нічого для нас нового немає: усе те саме, тільки модні назви", – вважають вони.

Водночас адміністрація шкіл отримала розпорядження від департаменту освіти щоранку надсилати фотографії страв і в департамент, і батькам у чат.

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Як змінилося харчування у школах

З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

Особливості шкільного меню:

75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)

Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.

Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).

М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.

Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.

Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.

Питна вода має бути доступа завжди під час їжі.

Проте у МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та не прив’язуються до рецептів Клопотенка. Там можуть самостійно розробляти власні рецепти та технологічні картки, в залежності від харчових звичок.

А перша леді Олена Зеленська наголосила, що її команда була готова до критики. Проте вони це роблять задля здоров’я дітей. За її словами, норми про зниження кількості солі та цукру затвердило МОЗ.

Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Уже в підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти,

– заявила вона

Додамо, що за норми харчування відповідальне Міністерства охорони здоров'я. А от вигляд, смак та якість страв – це відповідальність шкіл.