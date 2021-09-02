"Християнська етика" та розподіл у навчанні

Панянки танцювали на урочистій лінійці / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

У ліцеї-інтернаті № 23 під час лінійки грав духовий оркестр. Панянки пускалися у танок, а кадети марширували. На перший дзвоник завітали й представники Української православної церкви Московського патріархату. Вони благословили дітей з нагоди початку навчального року.

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Один із цих священників у нас викладає "Християнську етику", а інший – працює в церкві Петра і Павла (Храм Святих апостолів Петра і Павла УПЦ МП – 24 канал). Вона у нас тут поряд розташована,

– сказав Михайло Коваль, завідувач кафедри військово-патріотичного виховання ліцею.

На "перший дзвоник" завітали й представники УПЦ МП / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

1 вересня вихованці "Кадетського корпусу" взяли участь у квесті "IQ – Незалежність", а також відвідали уроки, присвячені 30-річчю Незалежності України.

Раніше у нас було бажання об’єднати паняночок і кадетів, але все ж відмовилися від цієї ідеї. Вирішили, що нехай панянки займаються більш жіночними справами. Хоча дівчата в нас вчаться і стріляти у тирі,

– пояснив Михайло Коваль розподіл у навчанні хлопців та дівчат.

Понад 70 першокласників взяли участь у параді кадетів / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

З паном Ковалем погоджується й 15-річний Влад Мамонов, учень 10-го класу. Він впевнений, що хлопці та дівчата мають навчатися окремо, оскільки в останніх "не вистачає дисципліни". Юнак вчиться в ліцеї з 7-го класу і вже мріє про вступ до Вищого навчального закладу при Міноборони.

Головне тут – дисципліна та рівень виховання. У нас дуже дружній колектив. Ми живемо у казармі майже весь рік. Лише на вихідних нам дозволяють виходити за межі території ліцею,

– розповів про навчання Влад.

Влад Мамонов вважає, що дівчатам "не вистачає дисципліни" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

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13-річна Світлана Комарова навчається у 8-класі. Їй лестить, коли її називають панянкою. Дівчина каже, що її головна мета – стати леді. За її словами, у ліцеї роблять все для того, щоб мрія здійснилася.

Я з раннього дитинства ходила сюди гуляти на майданчик. Дівчата з цієї школи дуже допомагали моїй мамі, катали мене на візочку. Вони стали прикладом для мене і я завжди хотіла тут навчатися,

– зазначила учениця ліцею.

Світлана Комарова: "Наша мета – навчитися бути леді" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

На її думку, "розподіл дівчат та хлопців – це великий крок".

У наc є уроки з чаювання, етикету. Ми носимо сукні, каблуки. Ходимо у формі кожного дня. Наша мета – навчитися бути леді,

– підсумувала 8-класниця Світлана.

"IQ – Незалежність"

Учасники команди "Княгині" змагаються з "Козаками" та "Гетьманами" на історичній локації / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Після закінчення лінійки учні ліцею взяли участь у квесті "IQ – Незалежність". Вони продемонстрували свої інтелектуальні навички та фізичні вміння на п'яти локаціях: історичній, патріотичній, танцювальній, спортивній та лінгвістичній.

Маленькі кадети не бояться говорити англійською / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

На історичній локації команди намагалися відповісти на питання з історії, фольклору, української мови. Вчителька історії, Олена Лубушняк, запевняє, що діти з цікавістю та задоволенням це роблять.

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У тирі ліцею кадети показують, як навчилися стріляти / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

На патріотичній локації, у тирі, кадети та панянки збирали зброю та стріляли.

Ліцеїст збирає зброю на патріотичній локації / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

На танцювальній локації учні змагалися у конкурсі з народних танців, а на спортивній – намагалися подолати всі перешкоди якнайшвидше. На лінгвістичній же локації ліцеїсти демонстрували, як володіють англійською.

Учень ліцею-інтернату № 23 долає перешкоди / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Дівчата були залучені на всіх локаціях квесту, крім спортивної. "Не за формою вдягнені. Сьогодні вони просто підтримують хлопців", – зазначив Вадим Щирба, вчитель фізкультури.

Дівчата були залучені на всіх локаціях квесту, крім спортивної / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

У святковому заході взяли участь й очільники ліцею – співробітники Служби зовнішньої розвідки, захисники незалежної України.