У Кабміні пропонують підвищити стипендію до 6,5 тисяч студентам з окупованих територій

Мінреінтеграції запропонувало уряду підвищити стипендію до 6500 гривень усім студентам з окупованих Росією Криму та Донбасу, які вступатимуть на навчання до українських університетів

Глава міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що відомство запропонували уряду підняти стипендії студентам з окупованих територій.

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Верещук сподівається, що її підтримають колеги з уряду, а також прем'єр-міністр та навіть президент.

Стипендія має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе,

– заявила Верещук.

Мінреінтеграції наразі помітило зменшення кількості абітурієнтів. "Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати", – додала вона.

До слова, до українських вишів у 2021 році вступили понад 2 тисячі студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. За останні 5 років ця кількість зросла вдвічі.

Найчастіше студенти з окупованих територій обирали такі спеціальності: правознавство, менеджмент, медицина та комп'ютерні науки. Найпопулярнішими університетами серед цих вступників стали: