Глава міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що відомство запропонували уряду підняти стипендії студентам з окупованих територій.
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Верещук сподівається, що її підтримають колеги з уряду, а також прем'єр-міністр та навіть президент.
Стипендія має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе,
– заявила Верещук.
Мінреінтеграції наразі помітило зменшення кількості абітурієнтів. "Незначно, якщо говорити про Крим, то лише на 60 менше, ніж минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити й щось змінювати", – додала вона.
До слова, до українських вишів у 2021 році вступили понад 2 тисячі студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. За останні 5 років ця кількість зросла вдвічі.
Найчастіше студенти з окупованих територій обирали такі спеціальності: правознавство, менеджмент, медицина та комп'ютерні науки. Найпопулярнішими університетами серед цих вступників стали:
- Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (152 особи), "Харківський політехнічний інститут" (124 особи),
- Харківський національний університет ім. Каразіна (91 особа),
- Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (89 осіб),
- Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічного університету" (85 осіб).