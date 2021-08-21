Кабмін затвердив терміни та план заходів для запуску президентського університету

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував створення президентського університету безпеки держави у Києві. Від ідеї до завершення будівництва мине щонайменше 5 років.

Урядовці затвердили план заходів, необхідних для будівництва та запуску президентського університету. Він розрахований до 2025 року.

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2021 рік

До кінця поточного року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом. Саме він діятиме при президентському університеті.

2022 рік

Відбуватиметься формування адміністрації президентського університету та підготовка статутних документів. Вже до січня 2022 року мають:

сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування президентського університету;

підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.

Також 2022 року повинні:

розробити умови залучення фахівців на посади наукових працівників;

сформувати правила проведення конкурсу.

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2023 рік

У 2023-му перша черга будівництва університету має бути завершена. Введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.

2024 – 2025 роки

Триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об'єктів навчально-лабораторного корпусу, готелю для студентів і викладачів.

Завершити будівництво об'єктів президентського університету планується в жовтні 2025 року.



Так виглядатиме президентський університет у Києві / Скриншот з відео

Що відомо про президентський університет

Володимир Зеленський анонсував в Україні відкриття президентського університету. Новий заклад вищої освіти буде кардинально відрізнятися від наявних і вже застарілих.

і вже застарілих. Навчання для найкращих студентів буде безкоштовним, але лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні.

У програму президентського університету вкладені такі освітні напрями: