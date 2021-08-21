Урядовці затвердили план заходів, необхідних для будівництва та запуску президентського університету. Він розрахований до 2025 року.
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2021 рік
До кінця поточного року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом. Саме він діятиме при президентському університеті.
2022 рік
Відбуватиметься формування адміністрації президентського університету та підготовка статутних документів. Вже до січня 2022 року мають:
- сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування президентського університету;
- підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.
Також 2022 року повинні:
- розробити умови залучення фахівців на посади наукових працівників;
- сформувати правила проведення конкурсу.
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2023 рік
У 2023-му перша черга будівництва університету має бути завершена. Введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.
2024 – 2025 роки
Триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об'єктів навчально-лабораторного корпусу, готелю для студентів і викладачів.
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Що відомо про президентський університет
- Володимир Зеленський анонсував в Україні відкриття президентського університету. Новий заклад вищої освіти буде кардинально відрізнятися від наявних і вже застарілих.
- Навчання для найкращих студентів буде безкоштовним, але лише з єдиною умовою – працювати після його закінчення треба буде в Україні.
У програму президентського університету вкладені такі освітні напрями:
- інформаційні технології,
- кібербезпека,
- нанотехнології,
- аерокосмічні технології,
- міжнародні комунікації.